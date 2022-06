La Calesita Encantada festejó sus 50 años de vida

El jardín de Infantes N°1 “La Calesita Encantada” festejó su 50° aniversario desde su creación. El acto se llevó adelante en las instalaciones del establecimiento y asistieron docentes y personal jubilados además de ex alumnos. La ceremonia fue encabezada por la actual directora, Virginia Bertossi.

Con una emotiva ceremonia que se llevó adelante este martes en horas de la mañana, el Jardín de Infantes N°1 “La Calesita Encantada” festejó su 50° aniversario.

El día de cumpleaños fue el 19 pero el acto central se realizó este martes para que la comunidad educativa, ex docentes, ex alumnos y personal que se desempeñó en el lugar, puedan estar presentes en la celebración, acompañando al personal actual.

Durante el acto se recordaron las anécdotas que hicieron historia en el Jardín N°1. Además, se contó con la presencia de autoridades del establecimiento educativo, además de autoridades provinciales y municipales.

La fiesta se realizó bajo el lema “Un aniversario es un momento para celebrar las alegrías de hoy, las memorias de ayer y las esperanzas del mañana”.

En su discurso, la directora de la institución, Virginia Bertossi, recordó la historia de la Calesita Encantada desde sus inicios y las anécdotas que marcaron la historia a lo largo de estos años.

Cabe señalar que la institución recibió placas recordatorias del Gobierno de la Provincia y del Municipio de Río Grande además de sus respectivas tortas.

Autoridades

Del acto tomó parte el secretario de Educación de la Provincia Pablo López Silva quien le dijo a este medio que “es un día de fiesta porque ya pasaron 50 años desde la creación del primer jardín de infantes que tiene la provincia y eso es un hecho que tiene una carga cultural enorme”. Dijo que “es una celebración que nos llena de alegría no sólo a nosotros que nos toca cumplir el rol de funcionarios sino que es una celebración para toda la ciudad de Río Grande que cuenta con el orgullo y un gran privilegio de tener el Jardín de Infantes N°1”.

López Silva destacó la labor que realizaron todos y cada uno de los docentes, el personal no docente y de todos los alumnos que pasaron por este establecimiento porque han realizado una labor digna de destacar en estos 50 años”.

Por parte del Municipio estuvo presente el subsecretario de Desarrollo Social, Pablo Gattamora, quien hizo entrega de una placa recordatoria a la escuela en conmemoración por su trayectoria y la importante huella que ha dejado en las infancias riograndenses.

Virginia Bertossi, la directora

Previo al acto, la docente Virginia Bertossi quien asumió el cargo de directora hace poco más de un mes, le contó a este medio que “ser la directora del cincuentenario genera una mezcla de emociones en la que se conjuga la felicidad y los nervios porque hace poquito asumí la dirección de este jardincito y lo he tomado como un desafío enorme y hoy es un día de felicidad plena porque estamos festejando 50 años y lo hacemos acompañados por colegas, ex alumnos, ex docentes y gente que transitó por la Calesita que hoy son funcionarios, otros que son profesionales y muchos otros que son grandes personas y vecinos de esta ciudad lo que a mí me pone por demás contenta y orgullosa”.

Sin embargo, Bertossi señaló que a pesar de los nervios “ tanta emoción supera todo y es una alegría muy grande poder festejar los 50 años de esta institución y poder hacerlo como directora es una alegría doble” ya que “este jardicncito es una institución emblemática no sólo para los riograndenses sino para todos los ciudadanos de la provincia”.

Objetivos

La directora trazó una línea hacia el futuro y explicó que “nuestra meta es pensar en clave de diversidad pero pensando que la sociedad es diversa y todos aprendemos a nuestro ritmo con nuestras propias diversidades y nuestras características entonces, como institución, podemos posicionarnos en pensar a la educación en “clave de Diversidad” nos obliga y nos hace pensar y repensar constantemente y debemos capacitarnos para que la oferta educativa sea la de mejor calidad y con mayor variedad para que todos nuestros alumnos puedan aprender y que las familias formen parte de este proceso ya que consideramos que es un proceso integral que se lleva delante de la mano de toda la comunidad educativa”.

La Leyenda del Calafate

Para finalizar y con mucha alegría Virginia Bertossi no dudó en comparar a “la leyenda del Calafate” con “La Calesita Encantada”. “La leyenda reza de que el que come calafate no se va y con la Calesita pasa algo parecido ya que, el que pasó por La Calesita Encantada, vuelve, nos visita, no nos olvida y no abandona jamás ese vínculo que se gestó en su paso por esta institución. Tenemos una impronta que me parece inolvidable por eso somos tantos los que estamos festejando estos 50 años de La Calesita Encantada y eso me enorgullece y me pone muy feliz”.