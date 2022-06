Hospital Ushuaia a un año del incendio, cada vez peor

El Hospital Regional de Ushuaia naufraga entre la desidia y el vaciamiento. A la casi total paralización de las obras de recuperación del sector siniestrado, se suma el preocupante faltante de los principales medicamentos e insumos para internados y guardia.

A punto cumplirse un año del incendio que destruyó buena parte del Hospital Regional de Ushuaia (HRU), la situación de su reconstrucción está lejos de ser la esperada, luego de altisonantes promesas incumplidas por parte del gobierno de la Provincia a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

Al estado edilicio, que no ha sufrido prácticamente ninguna renovación ni recuperación, se suman inconvenientes de los más variados en la provisión de medicamentos e insumos esenciales para que el nosocomio pueda seguir brindando el servicio.

Falta de insumos y medicamentos

En el rubro de medicamentos, por ejemplo, varios de los más necesarios se encuentran en falta, tanto para internados como para la guardia.

En antibióticos, el HRU no cuenta en la actualidad con las cantidades de ampicilina que precisan los pacientes. La clínica San Jorge prestó en su momento muchas dosis, pero ya no quiere continuar con esos préstamos porque no se les devuelven para reposición.

El analgésico probablemente más utilizado, diclofenac, se encuentra en estado de dosis crítico.

Y en cuanto a anestésicos, no se cuenta con las dosis necesarias de Sevorane, indispensable para cirugías programadas, que de hecho se encuentran suspendidas desde fines de mayo, según confirmaron fuentes del Ministerio de Salud.

En cuanto a corticoides, no hay provisión adecuada de Betametasona. Y para nebulizaciones, tampoco se cuenta con las dosis suficientes en el Hospital de Ushuaia con budesonide, también corticoide, ni salbutamol (agonista beta2 adrenérgico).

Teniendo en cuenta que por la época del año que se está cursando las enfermedades respiratorias son comunes, la atención es prácticamente una expresión de deseos ante el faltante de antibióticos, corticoides y medicamentos para nebulización, nada menos.

Muchos de los medicamentos e insumos que no se disponen en el HRU, se traen desde los CAPS para subsanar requerimientos puntuales y urgentes.

Pero la situación está muy lejos de su normalización.

En cuanto a los supuestos trabajos de recuperación edilicia, desde hace varios días que no se advierte ningún movimiento en el sector siniestrado, por lo que se deduce que las obras están absolutamente paralizadas.

La remodelación de las tiras 4 y 6, desde el incendio en adelante ha sufrido escasas modificaciones. Pero lo que sí provoca es la imposibilidad de utilizar consultorios, por lo que muchos profesionales deben seguir atendiendo en los CAPS o en el modular.

Abandono de los sectores de Hemodiálisis y Salud Mental

Si los trabajos en las Tiras 4 y 6 son prácticamente nulos, las áreas afectadas directamente por el incendio se encuentran sin ningún tipo de movimiento.

Fueron las áreas directamente afectadas por el siniestro en julio de 2021, Salud Mental y Hemodiálisis. Ambos sectores se encuentran fuera de servicio, cerrados con llave y sin ningún tipo de movimiento.

Las fuentes del Ministerio de Salud que accedieron a brindar algún tipo de información confirmaron que Salud Mental se encuentra en el fondo de la nueva área de internación de pediatría, dentro de la tira 8.

Mientras que Diálisis trabaja desde el Hospital Modular construido con fondos del Ministerio de Salud de la Nación.

El Gobierno se vanagloria de saldar las deudas de la OSEF con los prestadores médicos privados, a la par que mantiene como política estatal el debilitamiento del sistema de salud público.

Una modalidad que doblemente beneficiará a los efectores privados.