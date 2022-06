Horacio Catena “hace lo que quiere” en Educación

El recientemente removido secretario de Asuntos Gremiales de la provincia dijo que el secretario General del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) Horacio Catena usa la desobligación como medida de fuerza aunque sea ilegal, “para generar bronca con los propios compañeros y para manejar la situación”.

Manfredotti indicó que mientras estuvo en el Gobierno “el primero que notificó a Catena y al Ministerio de Trabajo de que la desobligación no existe como medida de acción directa válida, fui yo. Hay muchas otras medidas válidas pero ellos eligen usar una que no existe. ¿Por qué? Para generar bronca con los propios compañeros y para manejar la situación. Pero como es una medida ilegal, es pasible de descuento”.

Además, el exfuncionario afirmó que “Sutef tiene pocas horas gremiales, pero es una situación que no se ha modificado por decisión de ellos. Tienen 1500 horas y se exceden rápidamente. Planteamos hacer una modificación del acta acuerdo y ellos no quisieron. En estos dos años tuve una sola reunión con Catena y cuando le ofrecí las horas me mandó a cagar. Que me meta las horas en el culo, me dijo. Que él hacía lo que quería. Me dijo que él lo iba a hablar con Pablo López Silva y lo iba a arreglar directamente con él. Y no hubo descuento porque las horas de ellos las maneja Educación”.

Leandro Manfredotti, además, criticó el ingreso de personal al gobierno, considerando que existe también un favoritismo a gente relacionada con Catena.