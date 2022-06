En Tierra del Fuego no hubo descarte de vacunas

Tierra del Fuego, junto a Formosa, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Santa Fe, fueron las únicas 6 provincias de la Argentina en las que durante el año pasado no se descartaron vacunas contra el COVID-19 por haberse vencido dosis antes de ser aplicadas. En tanto que desde el 1 de enero y hasta el 2 de mayo de este año, Tierra del Fuego, Formosa, La Pampa, Salta, Neuquén, Río Negro, Santa Fe y Santiago del Estero fueron las 8 jurisdicciones del país en no descartar vacunas por vencimiento. Los datos fueron aportados por el Jefe de Gabinete de Nación Juan Manzur, durante la presentación de su primer informe de gestión ante la Cámara de Senadores, en respuesta a la consulta que sobre el particular le formulara la senadora neuquina Lucila Crexell.

El Jefe de Gabinete, de acuerdo a la información suministrada por la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, precisó que durante 2021 se vencieron 223.779 dosis en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, San Luis, San Juan, Santa Cruz, Tucumán, Santiago del Estero, Salta y en la Ciudad de Buenos Aires , y que entre el 1º de enero y el 2 mayo de este año se vencieron 126.137 dosis en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, San Luis, San Juan, Santa Cruz, Tucumán y la Ciudad de Buenos Aires. Indicó además que durante el 2021 y hasta el 2 de mayo 2022 debieron descartarse otras 224.099 dosis por rotura de la cadena de frío y política de frascos abiertas, entre otras causas. Respecto de estos descartes, Manzur señaló que en 2021 fueron 18 las jurisdicciones que informaron haber desechado 115.739 dosis, y que hasta el 2 de mayo pasado 16 jurisdicciones informaron 108.362 dosis desechadas, pero no identificó en qué provincias se registraron esos inconvenientes. En función de estos datos, durante el período informado hubo 574.017 dosis de vacunas contra el COVID-19 que pudieron ser aplicadas por haberse vencido, por rotura de la cadena de frío y política de frascos abiertas, rotura, falla de laboratorio, error en la preparación o por otras causas no precisadas.