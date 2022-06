Digital Fueguina prepara una feria para este sábado

Los trabajadores de Digital Fueguina siguen a la dulce espera que se llegue a un acuerdo con algún inversor para recuperar las fuentes de trabajo que han perdido hace ya, más de un año. En el mientras tanto, han organizado una feria de emprendedores para el próximo sábado 11 de junio. Daiana Kothbauer, referente de los trabajadores, le comentó a FM Fuego sobre la situación que siguen atravesando y la organización de esta feria: “Nos encontramos en la misma situación desde hace más de un año, seguimos buscando manera que los compañeros puedan seguir adelante, hay quienes continúan sin poder conseguir un trabajo, están buscando distintas salidas, vendiendo productos, algunos venden juguetes, ropa, lo que fuese, entonces como contamos con un espacio grande, se nos ocurrió poder hacer una feria, que los vecinos puedan venir y ellos puedan vender sus productos. A la vez abrir esto a distintos compañeros emprendedores que no son de la planta, poder hacer algo grande y a la vez visualizar que continuamos acá, que vamos a seguir resistiendo y seguir esperando, esto se tiene que solucionar, no hay otra salida. La Feria de emprendedores la estamos haciendo el sábado 11 de junio, ya estamos acomodando todo, que nos sigan acompañando como desde el primer día, porque los que nunca nos dejaron fueron los vecinos”.

Daiana Kothbauer dijo también que: “Los compañeros ya han hecho un par de ferias en lo que era el gimnasio de Moyano, con esto pueden llevar mejor adelante el mes, hoy en día hace muchísimo frío para estar afuera, entonces decidimos poder abrir las puertas de la planta, ya que hace más de un año que somos nosotros los responsables, los que cuidamos, vamos a utilizar un galpón que está básicamente vacío, acomodar todo y poder hacer una feria linda, vamos a ver si puede venir alguna banda de música, cambiar un poco el aire”.

“Bandas de música que quieran participar, vecino emprendedor también, se pueden comunicar al 2964 608204”, añadió la referente de los trabajadores de Digital Fueguina.

Sobre la situación de los trabajadores, Daiana Kothbauer expresó: “Novedades concretas no tenemos, existía hasta hace un tiempo la traba que había con la marca Samsung por un embargo de muchos años atrás, entendemos por lo que nos pueden llegar a comentar algunas partes que está prácticamente solucionado, pero no tenemos la confirmación. Sabemos que hay un inversor que está interesado en venir a producir con nosotros, distintos productos electrónicos, no solamente aires acondicionados, esta planta puede hacer TV, Microondas, celulares, pero necesitamos que se concrete y podamos empezar a trabajar de nuevo, interés hay, por ahí Carlos Rosales les pone algunas trabas a todas las situaciones, sabemos que todos los inversores que vinieron salieron espantados por las cosas que pedía, esperemos que este no sea el caso y que realmente sea una solución”.