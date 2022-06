Desarrollo: Se dilatarán definiciones sobre proyectos

El lunes se formalizó la renuncia de Matías Kulfas y se conoció la decisión de designar a Daniel Scioli en su lugar, quien podría asumir la semana próxima. En la provincia fue bien recibido el cambio de parte de referentes del justicialismo, pero a su vez implica una demora en la puesta en funciones del comité ejecutivo que manejará los fondos del fideicomiso, hasta que Scioli asuma y conforme su nuevo equipo de trabajo.

La ministra de Producción y Ambiente Sonia Castiglione fue consultada sobre este tema por Radio Nacional Ushuaia, y señaló que todavía no hubo contacto con el nuevo equipo, solamente intercambió algunos mensajes con el secretario de Industria Ariel Schale, que aparentemente continuaría en funciones. “Está todo demasiado fresco y el nuevo ministro no ha asumido, con lo cual hay más incertidumbre que otra cosa, porque no sabemos qué funcionarios de segunda línea van a quedar”, expresó.

“Cuando se da la renuncia de un alto funcionario, en general los equipos siguen trabajando, pero las definiciones políticas pueden seguir por el mismo camino o tomar otro. Esto lo vamos a saber cuando tengamos la primera reunión con el nuevo ministro. Hay incertidumbre en el resto de los equipos, sobre todo los técnicos que rodeaban al ministro Kulfas directamente, no bajo el organigrama de alguna de las secretarías. Esas eran las personas que más estaban vinculadas al trabajo del decreto de prórroga”, indicó Castiglione.

Lo cierto es que hace más de una semana se esperaba conocer los nombres de los integrantes del comité ejecutivo, pero los que iban a integrarlo, en algunos casos ya no estarán en funciones. “El jefe de gabinete del Ministerio de Producción era uno de ellos, que claramente no va a estar. Cuando la cabeza de un ministerio de aparta hay cimbronazos y un montón de cosas para acomodar hacia abajo”, advirtió.

Sin consejo asesor

Puertas adentro de la provincia tampoco se avanzó en la conformación del consejo asesor del comité ejecutivo, donde debe estar representado el gobierno y los municipios, entre otras organizaciones, y trazar los lineamientos de las nuevas inversiones a proponer, en el marco de la ampliación de la matriz productiva que se busca. “En realidad no se conformó porque hay que ver cómo se va a encarar esto y tiene que haber una convocatoria del gobernador para empezar a trabajar. Hay un poco de ansiedad con respecto a esto, pero de acá a que una herramienta como el fondo llegue a concretar algún financiamiento en el territorio para proyectos o empresas, va a pasar un buen rato”, dijo, bajando las expectativas de que se visualice en el corto plazo el efecto de la prórroga.

“Son cosas difíciles de implementar desde una gestión pública, porque hay que hacer la parte administrativa de la conformación del fondo, y el triunvirato que integrará el comité debe dar varios pasos hasta que empiece a girar la rueda efectivamente. Esto va a llevar un tiempo”, manifestó.

“La conformación del comité venía más o menos encaminada, ya estaban los nombres, y hace unas semanas cuando vino el jefe de gabinete del ex ministro Kulfas estuvimos hablando de esto. Nos dijo que cuanto antes iba a traccionar la formación de ese triunvirato y faltaba que el Ministerio del Interior designara su representante. Nosotros le planteamos la preocupación por la demora y que necesitamos más agilidad, para que esto sea realmente una herramienta efectiva. Ahora pasó todo esto y habrá que esperar más, hasta que asuma el nuevo ministro y podamos charlar con él de esta y otras cuestiones que veníamos trabajando con el Ministerio, como el desarrollo de la economía del conocimiento, para ver cómo lo va a plantear. A partir de ahí podremos retomar la agenda de trabajo con el Ministerio”, confió.

Esperando a Scioli

No hay fecha de reunión con Daniel Scioli y la ministra aclaró que “la posibilidad de un encuentro se gestiona a partir de que asuma. La agenda la va a marcar el nuevo ministro. Todas las provincias estamos en lo mismo y necesitamos seguir trabajando con este Ministerio, que es uno de los más importantes para las provincias. Así que estamos en la cola, esperando que se definan cosas para poder sentarnos a plantear la situación de cada provincia, en qué venimos trabajando, ver las indicaciones del nuevo ministro y cómo pretende seguir”.

“Por alguna comunicación que hemos tenido, entiendo que la idea del futuro ministro es tener reuniones inmediatas con todas las provincias. No sé si habrá una primera presentación a nivel general, como pasó con el ministro Kulfas cuando asumió, y después hará una agenda para los días sucesivos con distintas provincias; o directamente se va a reunir con cada provincia. Todavía tienen que acomodarse las piezas”, reiteró.

Textiles con expectativas

A partir de la salida de Kulfas, desde el sector textil se abrió una esperanza de cambio de la visión sobre el sector, del que provenía el propio Kulfas, para lograr la inclusión en la prórroga. Para Castiglione el problema no pasó solamente por la definición política sino por el área técnica. “No fue la mejor manera de solucionar algunos problemas con la industria textil, que necesita encauzar algunas acciones, como procesos productivos. No estuvimos de acuerdo y lo hemos dicho desde que salió la norma en octubre pasado, por el tratamiento diferencial que se dio a las textiles. Creo que fue la mirada del responsable de una gestión y es una de las primeras cosas que vamos a plantear, pero tiene un trasfondo técnico que sustenta la necesidad de que las textiles den un salto en los procesos productivos, no en todos los casos ni en todas las empresas”, expuso.

“Es lo primero que vamos a ir a hablar porque tiene que ver con la forma en que se puede colaborar con las textiles para hacer mejores procesos productivos y ser más competitivas. Hubo una decisión política claramente, con el trasfondo de un contexto técnico, pero hay otras formas de solucionarlo, sin un trato diferencial. Antes de la prórroga estuvimos trabajando un año y medio con los equipos técnicos y todo esto lo habíamos hablado. Siempre dijimos que algunas textiles necesitan una revisión de sus procesos productivos y requerían más valor agregado. Eso se puede hacer con la normativa que hay, ajustando las autorizaciones a las capacidades que tiene cada una de las plantas. Hay herramientas para mejorar al sector, ante la mirada que siempre tuvo la nación por el supuesto costo fiscal del régimen, que no comparto para nada”, aseguró.

Dentro del universo de las textiles “hay procesos que tienen un alto costo fiscal y generan 20 puestos de trabajo, sin ningún proceso productivo sofisticado. Hay cosas que mejorar claramente, pero este no es un problema del sector en su conjunto sino de algunas industrias. Había herramientas técnicas para corregir esto, pero la decisión política fue dar un tratamiento diferencial con el plazo de prórroga, con una negociación empresa por empresa con la Secretaría de Industria”, lamentó.

Abrió la posibilidad de que “ahora puede haber otra mirada y otra decisión política, para generar otro tipo de escenario con las mismas herramientas técnicas, y es el que planteamos cuando llevamos el proyecto de decreto al ministro Kulfas, donde no hicimos ninguna distinción entre los sectores. Es un tema prioritario para hablar con el nuevo ministro”, sentenció.

Falta de energía para el desarrollo

Finalmente se la consultó sobre dos condiciones básicas para el desarrollo, que es contar con energía suficiente y con conectividad. “Estamos gestionando financiamientos para todo el tema energético de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. Esto nos ocupa desde el día uno, porque afecta a todos, desde el turismo para poner un hotel más en Ushuaia hasta poner una industria más en Río Grande. La conectividad plena que estábamos gestionando está pronta a concretarse y se están haciendo las últimas gestiones”, indicó de la red de fibra óptica.

“Además hemos empezado un camino de generación de recurso humano formado para el desarrollo de la industria del conocimiento, en el territorio. Hemos trabajado con distintas empresas en capacitaciones específicas, hemos logrado becas de parte de Globant y de programas nacionales, y se suma la intervención del Ministerio de Educación en la modificación de currículas para preparar a los chicos desde el jardín de infantes en las nuevas tecnologías y desarrollo de software, como parte de la educación formal. Todas las provincias necesitamos generar las capacidades en nuestra gente para que las empresas tengan interés en radicarse”, sostuvo.

“Se ha sancionado la ley de economía del conocimiento dentro de las herramientas, con fomento a la radicación de empresas. Globant ya está y hay otras empresas chicas que están gestionando la radicación en la provincia. Lo que más miran estas empresas es el talento que hay en el territorio, porque necesitan el recurso humano como insumo básico, y luego la conectividad. Las exenciones impositivas no son un factor determinante para la radicación, sino el recurso humano formado y las políticas de Estado a nivel provincial para la formación a futuro. El Ministerio de Educación está trabajando desde el año pasado en las currículas y esto hace que una empresa mire con seriedad radicarse en un territorio que va a tener una masa crítica de recursos humanos”, destacó.

“Hay escuelas politécnicas que van a hacer foco en estas temáticas, polos creativos para jóvenes y adultos, para brindar capacitaciones y herramientas de formación en tecnologías. Hubo que identificar recursos humanos que ya existían, porque nos encontramos con cerca de cien personas que ya trabajaban para distintas empresas locales, para el país e incluso para el exterior como freelancers. Están, pero uno no los ve porque trabajan desde su casa con una computadora. Fue un trabajo de hormiga encontrar e identificar a esta gente, para saber lo que tenemos y también lo que falta”, concluyó.