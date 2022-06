Aguinaldo 2022: ¿El SAC paga impuesto a las Ganancias?

Frente a esto, hay mucha incertidumbre sobre si aquellos trabajadores que gracias a los aumentos de la ultima ronda paritaria superaron el piso del tributo a $225.000 de ingreso bruto mensual, se verán alcanzados por el tributo con el aguinaldo que cobren en junio.

¿El aguinaldo paga Ganancias?

La respuesta es no. La medida fue presentada a través de un decreto y no incluye los dos medio aguinaldo del 2022, según había anunciado Massa en una reunión con Guzmán y líderes sindicales.

«La decisión del Presidente es que la semana que viene terminan de cerrar dos paritarias que faltan, ahí queda consolidado lo que se llama Ripte y, una vez que está consolidado el Ripte, sale el decreto que incluye la exclusión del aguinaldo respecto del pago de Ganancias», detalló el titular de la Cámara de Diputados la semana pasada.

El piso de Ganancias no abarca al cobro de aguinaldo porque la Ley N° 27.617 y su reglamentación por Decreto N° 336/21 establecen que no debe incluirse este cobro a los fines de contemplar si la remuneración supera o no el piso.

El aguinaldo tampoco es alcanzado por el Impuesto a las Ganancias en forma plena, sino que al ser un impuesto anual se adiciona una doceava parte a cada mes a fin de calcular la retención.

Ganancias 2022: desde qué salario se paga el impuesto

– Sueldos de hasta $97.202,06 quedan exentos.

– Personas que cobren entre $97.202,06 y $194.404,13 pagan en el Impuesto a las Ganancias 2022 una base de $4.860,10 + el 9% sobre aquello que se exceda de $97.202,06.

– Salarios entre $194.404,13 y $291.606,19 abonan en el Impuesto a las Ganancias 2022 $13.608,29 + el 12% sobre el excedente de los $194.404,13.

– Los que ganen entre $291.606,19 y $388.808,27, el monto es de $25.272,54 + el 15% de lo que sobrepase los $291.606,19.

– Sueldos de entre $388.808,27 y $583.212,39 pagan en el Impuesto a las Ganancias 2022 $39.852,86 + el 19% sobre el excedente de los $388.808,27.

– Remuneraciones de entre $583.212,39 y $777.616,51 abonarán $76.789,63 + el 23% sobre aquello que sobrepase los $583.212,39.

– Salarios que van desde $777.616,51 a $1.166.424,76, pagan $121.502,57 + el 27% sobre el excedente de los $777.616,51.

– Personas que cobren entre $1.166.424,76 y $1.555.233,05 abonan en el Impuesto a las Ganancias 2022 $226.480,81 + el 31% calculado sobre lo que sobre de los $1.166.424,76.

– Sueldo de $1.555.233,05 o más pagan en el Impuesto a las Ganancias 2022 $347.011,38 + el 35% del excedente.