Tomasevich comenzó señalando que “en realidad se puede hablar de una política que se viene llevando adelante por parte de los diferentes gobiernos provinciales y que han derivado en denuncias por parte del sindicato, en los últimos años, y las redes sirven para poder ver la cantidad de situaciones relacionadas con problemas edilicios que se agudizan en la época invernal”.

El secretario Gremial recordó las bajas temperaturas que se soportan en estas latitudes, mencionando luego que “se tienen problemas de calefacción que se vuelven inaguantables, pero insistimos en decir que es una política porque acá históricamente no se ha invertido y no se han mantenido los edificios escolares”. Además denunció que “además, a esa política se le suma una política de presencialidad a cualquier costo, porque no solamente no se invierte y no se mantienen los edificios, sino que también obligan mediante presiones a que se dicten clases en las condiciones en las que nos encontramos”, advirtió.

Tomasevich luego hizo un repaso de la situación, comentando “el caso de la Escuela Nº 19, donde quisieron volver a clases pero todavía tienen ratas y tuvieron que suspenderlas de vuelta. Hace una semana y media atrás quisieron hacer lo mismo, pero terminaron intoxicando a la Directora y cuatro compañeros POMyS”, remarcó el secretario Gremial. Por otro lado se refirió “al caso del Polivalente de Arte, donde tenemos una normativa de 12 puntos por acuerdo de paritaria nacional donde en uno se indica que no pueden dictarse clases mientras hay una obra; sin embargo en el Polivalente hay una obra y adentro se dictan clases. Así fue que se rompió una claraboya, mientras se estaba dictando un acto, y por suerte no termino afectando a alguien que estuviera circulando por ese lugar”.

Igualmente se refirió a otras escuelas como “la Nº 4 y la 43 que están sin calefacción, o sea claramente hay una política de desinversión que la docencia está dispuesta a combatir, como lo hemos hecho a lo largo de los años”, señaló. Franco Tomasevich también confirmó que durante la pandemia, cuando los establecimientos se encontraban sin actividad, tampoco se aprovechó ese momento para realizar las reparaciones. Sobre el particular manifestó que “contrariamente, lo que hicieron fue cerrar las escuelas el 16 de marzo y abrirlas al año siguiente, pero esa gotera que estaba cuando las cerraron al otro año se transformó en una laguna que levantó los pisos, que arruinó información importante de docentes y estudiantes, como sucedió en el Colegio Padre Zinkl, y así diferentes situaciones que se vivieron”, expresó.

El dirigente del SUTEF volvió a confirmar que presentaron diferentes informes con esta situación, ratificando la decisión de salir al cruce de los problemas que se presentan y asegurando que en esto están juntos “docentes y estudiantes”, reclamando soluciones de fondo para resolver los problemas edilicios.

La situación en el Polivalente

Por otra parte se conoció un documento, dónde expresa que “Los y las docentes del Centro Polivalente de Arte “Prof. Diana Cotorruelo”, nos vemos en la necesidad de comunicar la actual situación de nuestra institución y nuestro posicionamiento con relación a la suspensión de las actividades que determinó el Ministerio de Educación, frente a la obra que se está ejecutando en los techos del colegio”.

El texto advierte que “Es importante resaltar que, según como indica la normativa nacional, mientras haya una obra en ejecución no se pueden desarrollar actividades en las instituciones educativas. Esto claramente es por cuestiones de seguridad de los y las estudiantes, docentes y personal que desarrolla su actividad dentro de esta”.

Después señalan que “La responsabilidad de que esto suceda es del Gobierno, de Obras Públicas y del Ministerio de Educación. En días anteriores hubo un incidente de público conocimiento de un desprendimiento de una claraboya que cayó al interior del colegio, que puso en riesgo la integridad física de jóvenes y adultos. Por ese motivo, se realizó una asamblea que determinó no seguir trabajando mientras la obra se esté ejecutando”.

“En reuniones del colegio con responsables del Ministerio de Educación y Obras Públicas se acordó, previa aceptación de asamblea, que priorizamos el dictado de clases frente a la ejecución de la obra. Por eso el martes 21 de junio se propuso un cronograma en el que se garantizaban las clases y se dejaban días para la continuidad del trabajo en el techo del colegio”, expresa el documento de los y las docentes del Polivalente.

Comentan después que “En principio, el gobierno dio su aprobación. Pero el miércoles 22 a las 21 horas, el Ministerio de Educación emite un comunicado en su página oficial donde se suspendían las clases hasta nuevo aviso, sin haberse comunicado con la institución. Este acto demuestra la desprolijidad a la que nos quiere acostumbrar el ministerio, comunicando a la sociedad antes que a las instituciones que, por cierto, en este caso es peor, pues desconoce los esfuerzos por garantizar la continuidad de las clases de las y los docentes, priorizando lo económico al dictado de clases”.

“La mala planificación de la ejecución de obras es una responsabilidad absoluta del gobierno. La verdad es que nos sentimos vapuleados buscando estrategias para sostener la escolaridad cuando la falta de previsibilidad fue, reiteramos, del gobierno entre el Ministerio de Educación y Obras Públicas”, remarca el comunicado.

En el tramo final expresan que “Debemos dejar mención de que la desigualdad pedagógica a la que quedan expuestos los y las estudiantes del Polivalente es causada por la incompetencia de un gobierno que no planifica tomando en cuenta la seguridad de la comunidad educativa”.

“Ahora bien, ante los hechos consumados, el día de hoy, 27 de junio, en una asamblea de más de 150 docentes se determinó emitir el presente comunicado, y explicar claramente a la sociedad lo que sucede en nuestro colegio, entendiendo siempre como una prioridad el dictado de las clases de manera presencial dentro de un ámbito que garantice la seguridad de las y los estudiantes ante todo”, concluye el comunicado.