Video muestra amenazas contra la secretaria Adjunta de ASOEM

Cursando el cuarto año como secretaria Adjunta del gremio Municipal ASOEM, pretendieron hacerme partícipe de un complot en contra de la gestión del secretario general, Gustavo Morales, quien estaba buscando la reestructuración del equipo de trabajo.

Ante mi negativa y simultáneamente con el piquete levantado frente al sindicato, comienzan las agresiones de todo tipo contra mi persona.

En primer medida fui amenazada dentro de las instalaciones del gremio, el día Lunes 16 del corriente, por el secretario de Finanzas del sindicato, Leonel Lucero, cuando nuevamente le solicito la presentación de Memoria y Balance y diferentes solicitudes de afiliados, mientras se desarrollaba la protesta fuera del mismo, se pone violento. Por todo lo expuesto me dirijo a la comisaria a realizar la denuncia correspondiente.

Posteriormente, la madre y hermano de Leonel Lucero, ajenos al sindicato, se hacen presente en las instalaciones, a generar disturbios, es ahí cuando el hermano entra a la oficina del secretario General y lo golpea, generando también destrozos en varias oficinas, hechos que también fueron denunciados.

El día jueves 19 siendo aproximadamente las 14 hs, me encontraba en mi domicilio particular cuando Lucero se hace presente y realiza hechos de violencia contra mi propiedad posteriormente se da a la fuga, y solicito presencia policial para realizar la denuncia por daños.

El día viernes 20 me hago presente en la fiscalía y Juzgado junto al secretario General para reiterar y solicitar medidas de prevención, seguidas de actuaciones que resguarden mi integridad física y material.

Siendo domingo 22, Lucero Leonel continua ejerciendo hostigamiento, violencia y amenazas hacia mi persona, pareja, grupo familiar y compañeros laborales; por diferentes medios de comunicación.

Acompañarán mi presente declaración en forma de videos y, denuncias realizadas y todo lo presentado ante el Poder Judicial.

Como sindicalista, mujer, y madre, la violencia, y el hostigamiento al que me veo expuesta, por el secretario de Finanzas Leonel Lucero, quien lo hace con apoyo moral del grupo disidente e incluso con la participación de su entorno familiar; me ha afectado física, anímica y emocionalmente, en especial, no pudiendo cumplir con mis obligaciones como madre, ya que me vi obligada a resguardar a mis hijos de estos hechos, apartándolos de su hogar, cuidando su integridad física y psicológica. Tanto así que mis tareas laborales también se vieron afectadas, ya que por estos sucesos el sindicato se encuentra cerrado, sin atención al público y sin prestaciones, ya que el mismo tomo medidas arbitrarias desde su función como Secretario de Finanzas cancelando convenios y prestaciones sociales, afectado a todos los afiliados.

Dejo constancia que de cualquier daño, lesión o agravio que sufra yo o mi grupo familiar, lo hago directamente responsable a Leonel Lucero Reyna y a quienes lo acompañan en su violento accionar. En una sociedad democrática y libre en la que vivimos, siempre existen caminos alternativos de diálogo y consenso para llegar a cumplir nuestras pretensiones. La violencia no es el camino”; concluye el texto firmado por Alejandra Toledo, secretaria Adjunta de ASOEM.