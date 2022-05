Vecino de la Margen Sur: «Se nos ha muerto gente por no tener un médico cerca»

«El tema que nos preocupa es que necesitamos una guardia permanente de médicos, que estén a disposición de las urgencias. Ha fallecido gente en la Margen por no tener un médico cerca, la ambulancia cuando tiene que ir del centro nunca llega en menos de 40 minutos«, alertó el dirigente barrial en diálogo por Aire Libre FM 96.3.

En este sentido y a propósito de declaraciones de la ministra de Salud Di Giglio, donde deslizó que en función de la cantidad de habitantes que tiene la Margen Sur no era necesaria una segunda farmacia, Fresia indicó que le cayó «como un balde de agua fría», no obstante lo cual aclaró que «no es que estamos pidiendo una farmacia exclusiva para nosotros.

«No es lo que se había hablado con ella, cuando dijo que no tenían planificado una guardia las 24 horas, pero verían con agrado poner la guardia con médicos. No es que beneficiaría únicamente a la Margen Sur, sino a todos los vecinos de Río Grande: hoy vos vas a la guardia del hospital y tenés una demora impresionante, el otro día un chico que se golpeó el tobillo jugando a la pelota, esperó 2 horas y media y se tuvo que ir a una clínica privada», lamentó.

Por la citada emisora, Fresia afirmó que «si descongestionamos la guardia del hospital, va a beneficiar a toda la ciudad», e insistió con que «somos más de 40 mil habitantes, necesitamos una guardia».

«El gobierno anterior nos dijo «no tenemos donde hacerla». Se hizo el lugar, ese Centro de Salud de 2° nivel, hoy lo cambiaron y pusieron un Centro de Salud Infanto Juvenil, que está bien. Pero hay que agregarle la guardia permanente, que tenga un lugar para que un médico atienda al vecino y si tiene que derivarlo lo haga», agregó.

«La ministra dijo en la reunión que no hay profesionales, ella dijo que el problema no era económico, que si no había los pagaban. La dra. dijo que no había médicos generalistas, que son los que tienen que estar en la guardia sí o sí, pero cuando uno va a la guardia del HRRG la mayoría de los que te atienden son médicos clínicos. En el CEMEP los médicos que hacen guardia son todos clínicos, la médica que va a Tolhuin es una clínica cirujana», planteó el referente vecinal.