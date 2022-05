Un asteroide que triplica al Obelisco se acercará a la Tierra el día del eclipse: qué pasaría si golpea al planeta según la NASA

Si bien un asteroide de ese tamaño podría causar daños devastadores si golpea la Tierra,. La distancia entre la Tierra y la Luna, en comparación, es de unas 230.227 millas (385.000 kilómetros).

Esta no es la primera vez que este asteroide en particular pasa cerca de la Tierra. En mayo de 2020, la roca espacial gigante pasó por el planeta a una distancia de unas 1,7 millones de millas (2,75 millones de kilómetros). No se espera que regrese tan cerca de la Tierra hasta mayo de 2163.

El asteroide pasa de forma rutinaria cerca de la Tierra mientras orbita alrededor del sol cada 732 días. Se acerca a 1 AU (unidad astronómica), o alrededor de 93 millones de millas (150 millones de kilómetros), y alcanza una distancia de 2,21 AU de la estrella.

No es inusual que asteroides tan grandes pasen cerca de la Tierra. Expertos calculan que los asteroides de unos 328 pies (100 metros) de diámetro que impacten contra la Tierra podrían generar una fuerza explosiva 10 veces mayor que la de la erupción volcánica del 14 de enero en Tonga.

Es probable que cualquier asteroide de un cierto tamaño que se encuentre a unas 4,6 millones de millas (7,5 millones de kilómetros) de la Tierra se considere “potencialmente peligroso”, según su trayectoria.