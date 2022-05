Supervisores metalúrgicos también acordaron

Los supervisores y las supervisoras metalúrgicas, enrolados en ASIMRA, también cerraron un aumento salarial con la cámara empresarial. Será de un 65% de manera fraccionada, más una suma no remunerativa de $ 55350 distribuida en dos cuotas. El incremento que tanto le costó cerrar a la UOM, en este caso se acordó en la mesa de negociación y sin resistencia patronal.

El incremento logrado por ASIMRA es de un 65%, distribuido en un 25% retroactivo, que ya fue abonado, un 10% no remunerativo que se abonará con los haberes de mayo; pasando ambos porcentajes al sueldo básico en el mes de julio. Por otra parte, se incrementará un 15% en julio que será no remunerativo hasta el mes de octubre, más un 15% en octubre que se cobrará como no remunerativo hasta que se concrete la cláusula de revisión, acordada para el mes de noviembre.

El acuerdo también incluye una suma no remunerativa de $ 55350, a cobrarse por única vez, fraccionada en $ 30750 el 27 de mayo y los restantes $ 24600 el 20 de junio.