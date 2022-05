Protección Civil aclaró sobre el «Pase de Movilidad» para moverse por Chile

«Lo que obligan a quienes intenten ingresar, a todo extranjero no residente, es un seguro médico que les cubra como mínimo US$ 30.000. Normalmente son seguros al viajero, hay tarjetas de crédito que prestan este servicio. El seguro SOAPEX nos da cobertura en caso de tener alguna situación dentro del tránsito», expresó el funcionario ayer en declaraciones a Radio Nacional Ushuaia.

En este sentido, Facio precisó que se suma como novedad «la homologación de las vacunas y el seguro covid», pero aclaró que esto es «para permanecer en Chile», así como para aquellos que se movilicen allí dentro de distintos ámbitos y concurran a diversos lugares de esparcimiento.

«Hay que aclarar que la homologación no es una condición de no ingreso: se puede ingresar aun no habiendo homologado las vacunas, tiene como punto desfavorable que sin el pase de movilidad no pueden ingresar por ejemplo a un cine. En la Zona Franca, que es un lugar donde concurrimos mucho los fueguinos, no pueden tampoco«, añadió.

Respecto a los horarios de atención en la frontera, Facio recordó que las autoridades chilenas «han extendido el alerta sanitario hasta el el 30 de septiembre«, por lo cual no sufrirán modificaciones hasta esa fecha.

«Está vigente de 8 a 17 para los vehículos particulares y los buses de pasajeros, el transporte de carga es de 8 a 22. Se pide a los conductores la documentación del vehículo, si van con menores y no están los progenitores con ellos, tienen que hacerlo con la debida autorización ante escribano», indicó.