“No entiendo la protesta, ya no tienen licencia gremial”

El conflicto interno del sindicato de ASOEM tuvo intervención policía, ya que el Secretario General, Gustavo Morales, radicó una denuncia por agresión física.

Morales habló con FM Fuego explicando los motivos del porqué la protesta de un sector de la comisión directiva: “Hay varios reclamos que no los estoy entendiendo del pasado viernes y ahora me entero que están reclamando en el sindicato, me parece bien, pero si a mí vienen y me dicen cual es lo que están planteando, no tengo ningún problema. Por una cuestión de reorganización y restructuración en lo que es la comisión, como tengo la potestad de hacerlo, agarro y cambio la licencia gremial, porque no toda la comisión tiene permiso gremial, hay 20 que son de la comisión que no tienen permiso gremial, para reforzar alguna secretaría o alguna labor sindical, decido reorganizar, darle de baja a dos personas la licencia gremial, llamar a otras personas que vengan y se ocupen de reforzar y trabajar en otras áreas”.

Morales continuó diciendo: “Desconozco cuál es el motivo de ellos de no querer volver al trabajo, acá no se los está dejando sin trabajo, es que tienen que volver a cumplir tareas en el municipio y yo poder reestructurar el sindicato para funcionalidad, nada más. Lo que estoy haciendo es lo que me permite el estatuto, les dije que se presenten a trabajar el día jueves (de la semana pasada), el viernes decidieron quedarse en el sindicato. Estoy con un convenio con el CENS 18, en el cual los empleados municipales pueden terminar el secundario, el viernes y lunes tuvimos que suspender las clases por la imagen del sindicato, no sé por qué ya que lo único que les dije es que tienen que volver a trabajar en el municipio”.

Respecto de la presencia policial que hubo el último martes, Morales explicó: “Las personas que estaban protestando son las que dejé sin licencia gremial, pero pueden seguir trabajando para el sindicato, lo tienen que hacer fuera del horario laboral. La policía concurrió por pedido nuestro, se presentó una persona que me agredió físicamente, el hermano del Secretario de Finanzas del sindicato, hubo una discusión, una agresión física. Se radicó la denuncia, hubo amenazas, determinará la justicia si toma cartas en el asunto. No trabaja en la Municipalidad ni es filiado, sé que es el hijo del ex Secretario General del gremio, también estaba la madre de este chico gritando, insultándome”.

“Cuando se retiró la policía, ellos me plantearon realizar una asamblea, para que explique el arreglo salarial de este año, el cual todavía no está cerrado, se sigue con paritarias abiertas, venimos charlando sobre la pauta salarial”, finalizó diciendo Gustavo Morales.