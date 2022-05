La presidenta del IPV afirmó la vivienda social «ya no existe», hoy son viviendas «dignas»

«Para pasar en blanco lo que se firmó, son 1000 viviendas bajo el programa «Casa Propia, en la demanda general. Otras 1200 vivivendas del PROCREAR están direccionadas al personal de Salud, Seguridad y Educación, que se van a distribuir en 600 para Ushuaia y 600 en Río Grande«, explicó la funcionaria esta mañana al aire por FM Master´s 107.3.

Además, Hernández añadió que se firmaron 2000 viviendas en lotes en predios en conjunto con la Municipalidad de Ushuaia que, una vez construídas, «1000 pasan para demanda y 1000 son para el Municipio».

«El Instituto cuenta con el sector 3 de la urbanización Río Pipo, el costo de la tierra, que es muy escasa, sumado a la infraestructura es costoso. Tenemos libre todo el sector 3 del Pipo, 1200 unidades habitacionales corresponden a la etapa II del PROCREAR.

Estamos separando las viviendas Casa Propia que van a la demanda general, donde nosotros vamos a respetar la antiguedad, ahí no hay sorteo. Va a haber sorteo en las 600 que vienen con la línea del PROCREAR», amplió.

LA PALABRA ‘VIVIENDA SOCIAL» YA NO EXISTE; SON VIVIENDAS DIGNAS», AFIRMÓ HERNÁNDEZ

La titular del IPV informó que hoy son «aproximadamente 10.112 personas inscriptas» para acceder a una solución habitacional en la provincia, y garantizó que existe un «abanico de posibilidades de líneas de crédito» para que las familias fueguinas puedan avanzar en el sueño del techo propio.

«La palabra vivienda social ya no existe, nosotros lo sacamos este término, son viviendas dignas. El sistema social es el que aplica el IPV cuando aquel grupo familiar no puede afrontar la cuota: cuando la persona dice no poder pagar la cuota, se le hace un socioeconómico, donde se comprueba que es así y ahí le hace una reducción. Pero las viviendas, son viviendas dignas», enfatizó Hernández.

LA ESCASEZ DE TIERRA QUE AQUEJA A RIO GRANDE

La funcionaria indicó que «hasta antes que llegara el presidente, el PROCREAR se trabajaba con los Municipios», y precisó que previo a cualquier entrega, sorteo, se realiza el cruce de datos, para detectar si hay alguna irregularidad o anomalía con el solicitante.

«Tiene que ver con que la persona que viene no posea ya un inmueble propio. Y segundo, si esa familia adquirió una vivienda en el PROCREAR, automáticamente se la da de baja. Hay un abanico de posibilidades de líneas de crédito, aquellas personas que el padre tiene al fondo un terreno que le permite la construcción, por ejemplo. Entonces esto también purga nuestro listado», aclaró.

Para finalizar, descartó que el organismo proceda a la entrega de tierras en Río Grande: «El suelo es muy escaso, tiene un costo altísimo. Salimos a publicar la compra de tierras en Río Grande, hicimos un estudio previo de mercado, consultamos en 20 inmobiliarias. Al no tener tierra, el gobernador nos inyecta plata para poder salir a comprar, esto nos impide hoy entregar viviendas en lotes individuales, y con servicios», cerró.