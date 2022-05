«La noche se descontrola por la ausencia de policías»

Raúl Bombares, Secretario General de SUTCAPRA en la rama controladores de admisión y permanencia, habló con FM Fuego sobre este hecho: “Lamentablemente nos estamos acostumbrando a estos hechos de violencia todos los fines de semana. Recordemos que la semana pasada fue masivo, en todos los lugares donde se desempeñan nuestros compañeros. Este sábado, a las 4 y media de la mañana hubo un hecho de violencia en Maldito Ibiza, ubicado en 25 de mayo y San Martín, donde dos controladores fueron lesionados, uno de ellos tuvo hundimiento de tabique nasal, hubo que llamar a la ambulancia de una clínica privada, el otro compañero con un golpe en un brazo con un fierro, se está descontrolando el ámbito nocturno, como vengo planteando fin de semana tras fin de semana, son hechos de violencia que se producen por ausencia de los policías”.

“Desde la organización sindical, -añadió Bombares-, estamos acompañando al compañero lastimado, junto con Sebastián, el empresario dueño de ese espacio, con todo lo que tiene que afrontar en la parte médica, como tomografías y demás. Este hecho no es aislado, el año pasado el compañero que trabajaba en Las Lengas, hasta el día de hoy sigue internado en Buenos Aires por un fuerte golpe que recibió en el pecho. Es importante que nos demos cuenta, a quien tiene el espacio de poder, la política justamente, del gobierno provincial, municipal, que entre todos tenemos que hacer algo para que esto no pase a mayores, estamos hablando que en cualquier momento puede haber un trabajador muerto o un concurrente, porque los hechos de violencia no lo podemos frenar con nada. La postura que nosotros tenemos es la modificación de la ordenanza de espectáculos públicos, trabajar en conjunto con los concejales para ver si se puede resolver esta problemática”.

“Nosotros tenemos identificados a los agresores, son siempre los mismos, van rotando de lugares los fines de semana. Estuvimos hablando con dos empresarios de la noche como para identificar a estas personas en nuestros grupos y tratar de ver la posibilidad que entre todos conozcamos a estos malvivientes como yo los califico y aplicar el derecho de admisión, es una bomba tener donde nosotros trabajamos a ciertos personajes de la noche”, finalizó diciendo el Secretario General de SUTCAPRA.