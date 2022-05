La mamá de menor denunció que su hija sufre bullying

La madre de una menor se hizo presente en Tribunales esta mañana para exponer una grave situación por la cual está pasando su hija hace ya un tiempo, esta menor fue víctima de abuso y en el colegio sufre bullying a raíz de eso.

«Ella sufre amenazas por parte de sus compañeros y los papás de estos menores, ya no quiere ir a la escuela debido a esto porque además tiene problemas con los profesores», afirmó la madre.

Según indicó en palabras de su hija manifestó que ella ya no quiere ir más y no quiere vivir más de esa manera, «la están discriminando y en la escuela no hacen nada».

Por otro lado esta madre manifestó que los demás padres la discriminan y dijeron que esta menor por haber pasado esta situación no debe estar en la escuela.

«Todo se supo por el padre de una compañera que es Policía y en este caso no actuó bien», aseguró esta mamá.

Por último dijo que la docente no actúa en el tema, pero siempre dice que tomará cartas en el asunto.