La Justicia notificó a la Dra. Andrea Carreño de Tolhuin

En las últimas horas hubo novedades en la Justicia con respecto a la denuncia realizada por el vecino de la localidad de Tolhuin Doroteo Torales, conocido en el pueblo como “Teo”, un albañil formoseño cuentapropista padre de un niño de corta edad.

Como ya fuera informado, el día de Jueves Santo, el 14 de abril último, Torales acudió al Centro de Atención de Tolhuin aquejado por dolores musculares, de garganta y cabeza. Después de permanecer por más de una hora esperando, “Teo” se acercó a preguntarle a la recepcionista si iba a ser atendido porque se sentía muy mal, accionar que a su juicio molestó a la médica que estaba atendiendo, la Dra. Andrea Carreño.

“Me atendió muy enojada, de mala manera y aunque yo no quería, me practicó un hisopado nasal. Hundió el hisopo, lo giró, grité por el dolor y enseguida empecé a perder un líquido extraño, como baba, que yo creí que era mucosidad nasal normal. En realidad después me enteraría que era líquido cefalorraquídeo…” relata Doroteo en relación a la Dra.Carreño y su experiencia en el CAT. Como continuó con muchas molestias volvió posteriormente al centro de salud en donde le hicieron una placa radiográfica que habría encendido una luz roja de alerta ante la posibilidad de que a Torales se le hubiera perforado una membrana que de un lado tapiza el fondo de la fosa nasal y del otro, recubre el cerebro. Inmediatamente fue trasladado al Hospital Regional Ushuaia en donde el Dr.Carlos Cabrera, especialista neurocirujano, certificó la existencia de una fístula, es decir una lesión, “post hisopado”.

La intervención judicial, a cargo del Juzgado de Instrucción Nro. 1 del juez Daniel Césari Hernández produjo como novedad que el fiscal Ariel Pinno ordenó incorporar al expediente las historias clínicas de Ushuaia y de Tolhuin, de Doroteo Torales. También ordenó la realización de una pericia médica y la notificación de derechos y garantías a la médica Andrea Carreño.

El fiscal Ariel Pinno dispuso asimismo medidas con respecto a Torales, quien deberá someterse a una pericia médica a cargo del cuerpo médico forense del Poder Judicial, para certificar la magnitud y tipo de las lesiones.