Jason, un joven tolhuinense de 16 años, presentará su primer libro

Jason, que concurre al 5to° 1ra. de Economía en el colegio Trejo Noel, contó que escribe desde hace años. “Desde chiquito me gustó mucho leer. Leía un montón de historias”. Recordó que “cuando tenía unos nueve años comencé a escribir mis propias historias y decidí plasmarlas en la computadora. Al principio quería escribir obras grandes pero luego me di cuenta de que debía comenzar con lago pequeño”.

Lo cierto es que a los trece años, Jason escribió su primer cuento policial que fue para presentarlo en la escuela. Ese primer cuento se denominó “El patrón misterioso” y tenía tinte policial. Luego de la presentación de ese primer cuento, “decidí que podía comenzar a publicar y generé un blog que se llama “rpmet.blogspot.com” que se mantiene activo hasta el día de hoy”. En tanto que, en Facebook en “Relatos para matar el tiempo” se encuentran muchas de las historias que Jason ha escrito. Agregó que escribe con muchos géneros pero que se siente cómodo con los Policiales.

La historia de la obra

En su relato dijo que hace un tiempo, “estaba escribiendo una novela y surgió esto de la enfermedad de mi mamá que es considerada una enfermedad rara y que se la conoce como miastenia gravis (enfermedad neuromuscular autoinmune y crónica caracterizada por grados variables de debilidad de los músculos esqueléticos del cuerpo) y eso me inspiró para escribir”.

Contó que a este libro comenzó a escribirlo desde el comienzo de la cuarentena por coronavirus. Respecto de la historia, explicó que “trata de la experiencia de mi mamá con esta enfermedad pero también, tiene mi experiencia como hijo y hay testimonios de otras personas”.

La impresión

El libro consta de 70 páginas sin ilustraciones internas. La edición y la impresión estuvieron a cargo de editorial “Punto Aparte” de la ciudad de Buenos Aires.

Para poder imprimir el libro, hubo un trabajo intenso del que participaron los padres de Jason. “Le compramos un libro a un amigo y me gustó la impresión y el diseño así que nos decidimos por esa editorial que es “Punto Aparte”.

Para poder imprimir esta primera tirada que cuenta con 200 ejemplares, Jason contó con la ayuda incondicional de sus padres quienes se encargaron de los gastos. En medio hubo una rifa para juntar fondos “pero no fue de mucha ayuda”. En este contexto se destaca que ni Jason ni su familia recibieron ayuda de ninguna entidad pública o privada para la impresión de la obra.

Venta de ejemplares

Quienes deseen comprar el libro, podrán pedirlo al mail: jayniccuello@gmail.com o bien comunicarse al celular: 2901 608606 para coordinar la entrega del ejemplar que cuesta $1200.-.

En tanto, también existe la edición digital que se puede bajar desde internet en formato digital y tiene un costo de $900.-.

Agradecimientos

Jason Cuello, no dudó en agradecer el acompañamiento que tuvo por haber lograr imprimir y presentar esta primera obra.

“Todos los logros que he tenido en mi vida se lo debo a mi familia, en especial a mis papás que siempre estuvieron a mi lado y me acompañaron en todo el proceso”. Entendió que “es muy importante para los jóvenes poder contar con ese acompañamiento de los padres y de toda la familia”. Lamentó que hoy “ese acompañamiento a los hijos se va perdiendo pero yo soy un afortunado de poder tener este acompañamiento de mis padres y le agradezco a Dios por los padres que me ha dado”.

Finalmente se destaca que la familia de Jason está compuesta por su papá Diego, su mamá Erika, Diego (papá), Marilyn (hermana) y Benjamín (hermano).