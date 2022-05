El Gobierno anunció este viernes la actualización del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias que impactará a partir del 1 de junio. La medida implica que unos 100.000 trabajadores en relación de dependencia y jubilados queden por fuera del tributo.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó la suba del piso de Ganancias esta tarde en la explanada de la Casa de Gobierno, acompañado por el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el cosecretario de la CGT, Héctor Daer, tras una reunión encabezada por el presidente Alberto Fernández, quien después no participó de la exposición.

A su turno, Massa, remarcó que la medida apunta a «defender el poder de compra de los salarios» y remarcó que el sueldo «es una remuneración, no una ganancia».

«La decisión del Presidente es que la semana que viene, cuando terminen de cerrar dos paritarias que faltan, quede consolidado lo que se llama Ripte y, una vez que esté consolidado el Ripte, salga el decreto«, detalló el titular de la Cámara de Diputados.

Por su parte, Daer señaló que «la recuperación del salario tiene que ser el objetivo que se mantenga para tener un círculo virtuoso que genere mayor trabajo, mayor consumo y mejor calidad de vida de los argentinos».

Cuál es el nuevo piso del Impuesto a las Ganancias 2022

El Gobierno adelantó la suba del mínimo no imponible que estaba previsto para septiembre al 1º de junio. Por lo tanto, para los sueldos devengados el próximo mes, el piso será de $280.792 -frente a los $ 225.000 actuales. El año pasado había arrancado con $150.000, luego lo pasaron a $170.000.

Con la suba del piso de Ganancias, se incrementarán los montos de la deducción especial, de $225.937 a $280.792 mensuales, y de $260.850 a $324.182.

Por lo tanto, no les corresponderá tributar a los trabajadores que perciban una remuneración bruta hasta los $280.792, y verán reducido su impuesto aquellos cuya remuneración bruta se encuentre entre los $280.792 y los $324.182.

Anuncio de la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias

Guzmán recordó que, en el año 2019, bajo la gestión de Mauricio Macri «2,1 millones de personas tributaron el impuesto a las Ganancias» y que el año pasado se reformó el tope de Ganancias y «se logró reducir en 1,2 millones de personas, trabajadores y trabajadoras, que tributaban este impuesto«.

Aguinaldo 2022: quiénes pagan el impuesto

Dentro de las modificaciones que se aplicarán por decreto, el Gobierno confirmó que el medio aguinaldo que los trabajadores perciban junto al sueldo de junio próximo NO estará alcanzando por el tributo.

El mínimo no imponible no es afectado por el cobro del medio aguinaldo, ya que la modificación de la ley en 2021 estableció que no debe incluirse este cobro a los fines de contemplar si la remuneración supera o no el piso.

El aguinaldo no es alcanzado por el Impuesto a las Ganancias en forma plena, sino que al ser un impuesto anual se adiciona una doceava parte a cada mes a fin de calcular la retención.