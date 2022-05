Hot Sale 2022: una por una, todas las marcas que participan

Cuándo es el Hot Sale 2022

El evento de descuentos online se realizará entre el 30 de mayo y el 1 de junio. Al igual que en las anteriores ediciones, se mantendrán las rebajas promedio del 25%, aunque luego cada marca definirá sus propias ofertas. A su vez, desde CACE, esperan que la cantidad de participantes sea aún mayor a la del año pasado, cuando se registraron 954 empresas.

En esa misma línea, también apuntan a superar el número total de ventas y participación. En 2021, se registraron ventas por un total de $25.000 millones.

Qué descuentos habrá en el Hot Sale 2022

El evento dispondrá de ofertas, promociones y descuentos en las siguientes categorías:

ELECTRO Y TECNO.

VIAJES.

MUEBLES, HOGAR Y DECO.

INDUMENTARIA Y CALZADO.

DEPORTES Y FITNESS.

ALIMENTOS Y BEBIDAS.

COSMÉTICA Y BELLEZA.

BEBÉS Y NIÑOS.

AUTOMOTRIZ.

También habrá «MegaOfertas Top», que son promociones y ‘super’ descuentos en SommierCenter, FarmaOnline, Piero, Overhard, Frávega, Perfumerías Rouge, TiendaMia, Casablanca Blanquería, entre otras marcas.

Qué marcas participarán del Hot Sale 2022

Entre las tiendas online que participan de la acción, se encuentran:

A: 0800 Don Rouch; 47 Street; 4krc; A2; Abaco; Abaco Amoblamientos; Abagas SA; Abrafer; Absurda Optical Store; Academia Numen; AbugarSillones; Adidas; Almundo; Aloise; Arredo; Arrichetta; Assist Card; Atrápalo; ADD Travel Group; Adecco; Admit One; ADT; Advanced; Aerolíneas Argentinas; Aéropostale; AFA Shop; AG Outdoor Design; Aguirrezabala; Agustino Shoes, Aire Objetos Deco; Ajaxgold; Akiabara; Al Click; Al Costo Cakzados; Ala Moana Surfshop; Allo Martinez; ALOT; Alpine Skate; Altorancho; Alucinna; Alvear on line; Ama Hohar; Amalfi; American Express; Amphora Argentina; Amsterdam Love Store; Anacleto Group S.A.; Answer Seguros; Antuan Joyerias; Aqua; Araquina; Archetype; Arcor en casa; Argentina Color; Ariston; Art Windows; Arte sofa; Artiko; Artística Aguilar; Asegura tu viaje; Asics; Assist Med; Atajo; Athix; Ativiajes.com; ATMA; Atomik; Atomprotect; Auditor; Authogar; Avantrip; Avene; Aveno; Avon; AXON y Ayres.

B: BedTime; Belmo; Bidcom; Babycottons; Baires IT; Baires4; Banghó; Banioferta; Barbershop.com; Bateprecios; Baterías Moura; Batistella; Batukoriginals; Bazar Andreplast; BazarLatam; Bazhars Alfombras; Beat; Beauty24; Becsa Clima & Hogar; Bensimon; Benvida; Bercovich; Bergallo y Pastrone; Bergner; BGH; Bialcohol; Bigbox; Billabong; Binah Deco; Biotherm; Blaisten; Blanco Store; Blancoamor; Blanqueria Home; Boating; Bodega Familia Schroeder; Bodegas Bianchi; Bonvivir; Borrachines; Borsalino calzados; Boton Pop; Bourbon; Bowen; bplusd; Branca Store; Brandimia; Briganti; Bringeri Hogar; Briosa – Mercado Gourmet; Broer; Brooklyn Riders; Brooksfield; Bross Underwear; Bubba Bags; Bukito; bulfer; Bulonfer; Buquebus; burdo; Burgués; Buscalibre y Buttman Sex Shop N°1.

C: Calm; Cannon; Centro Estant; Cerave; Cetrogar; Colchones Gani; Colonia Express; Compra Gamer; Coppel; Café Delirante; Café Garzon; Café Martínez; Calandra; Camperas y Mallas; Camus Electrónica; Canterbury; Caracoles de Pedro; Casa del Audio; Casa Silvia; Casablanca; Blanqueria; Casacatar; Casalta; Caseland; Cashcoin; Castillo; Catalana Shoes; Cataleia; Cecchini; Center Hogar; Central de Pasajes; Centro de e-Learning UTN BA; Centro Medico Barman; Cepa de Vinos; Cepark; Cheeky; Cheers App; Chelsea Sneakers; Chemes; Cherimoya; Chevrolet; Chilly; Cif; Ciudad Del Mueble; Clara Ibarguren; clarin; Clarson & Jules; Class Life; Claudia Muebles; Club Med; Coca-Cola; Código Bebe; Codini Electrodomésticos; Coffee Break; Coghlan INK; Colchoneria Ideal; Colchoneria Luna; Colchones y Sommiers Sueño Dorado; Colombraro; Colon Red de Farmacias; Colorshop; Columbia; Comercial CMP; comfy home; Como Quieres; Complot; Comprá Sentado; Compulider; Contexto libreria; Continente Calzados; Corfam; Corner Deportes; Corralón El Amigo; Correo Argentino; Correo Compras; Cozy Sport; Craft Society; Creciendo; Credicuotas; Cremas Caviahue; Crow; Culturajean; Cúrcuma Home; Cyclusbike y CyeOnline.

D: Dafiti; Deturista.com; DIA Online; Diggit; Dove; Dvigi; D-Stroy; Dadoa; Daewoo; Daleclick; Daniel Hechter; Danyplacard; Darsie; Datasoft; Daytona; DC Shoes; Decohogar.com.ar; Definit; Dellacasa; Dellepiane Spirits; Dellorean FC; Delsey Partis; Dermaceutica; Dermaglós; Descorcha Argentina; Desiderata; DeSillas; Despegar; Deuñas.com; deVentas.com; Devré; Dexter; Diablosoy; Diadora; Diario Rio Negro; dietrich; Digital Sport Shopping Online; Digital Zoom; Digiya; Disco; Discobolo; Disfrutar TU Hogar; Distribelleza; Distripelu; Distrito Blanco; Dmaker; Doctor Celular; Dolce; Domador de Precios; Domaine Bousquet; Donna 8 Marroquinería; Donne; Dorian; Dormistore; Dreamer; Dreams planet colchones; Drean; DRicco.com; DRicco.com/Sommier; Drinks & Co; Dunlop y DX Electrónica.

E: Easy; e-pelo; e631; Eco Party; Ecomódico; Ecopets tienda de mascotas; Edificor; EDS Group; eglow store; Ekkon; El balcón; El Don; El Mundo del Juguete; El Ombú; El Palacio del Rodado; El Refugio; Electro Point; Electro World; Electrolux; Element; Elementos Conscientes; Elena Shoes; Elepants; Elgydium; EMI; Empire Padel; eNova; Enrulula; Equipaje Urbano; Equus; Esdivertido.com; Eslabón de Lujo; Esmeralda Joyas y Relojes; Espacio Casa; Espacity; Esponjaskonjac; Estancias Chiripa; Estée Lauder; Estética Rosario; Eucerin; Extasy Sex Shop y Eyelit.

F: Farmacity; Farmaonline; Frávega; Familia Bercomat; Famusic; Farma365; Farmacia 12 de Octubre; Farmacia Alvarez; Farmacia Cuyo; Farmacia Del Pueblo; Farmacia Del Puente; Farmacia General Paz; Farmacia Lider; Farmacia Lopez; Farmacia Los Alamos; Farmacia Ojeda; Farmacia Social; Farmacia Social RM; Farmacia Vassallo; Farmacia y Perfumeria Mori; Farmacia Zentner; Farmacias Central Oeste; Farmacias Chester; Farmacias Daniotti; Farmacias del Centro; Farmacias Del Pueblo; Farmacias del Sud; Farmacias La Unión; Farmacias Patagónicas; Farmacias Ponte; Farmacias Red; Farmacias Uomax; Farmacias Vilela; Farmacias Villegas; Farmalife; FarmaPlus; Farmaquiero; Farmavitus – Tienda; SanCor Salud; Fava; FC Hogar y Deco; Felfort; Femmto; Ferniplast; Ferraro; Ferreteria Central SRL; Ferreteria El Sótano; Ferrogas; Fifteens; Fila Oficial; Fiorani.com; Fit Market; Fit Store; Fleek; Focu Fotos; Foschia.com.ar; Foster Viajes; Frizata; FRS Group; Full Camperas; Fundación Forjando el Futuro yFurzai.

G: Gadnic; Gardenlife; Garmin; Garnier; GPS Mundo; GPSFarma; Gafa; Game Station Argentina; Gaming-city; Gamma; Gap Haus; Gato Dumas Online; GE Appliances; Geek Spot; GeoSpray; Gepetto Ropa para Chicos; Get The Look; Giesso; Giorgio Armani; Giro Didáctico; Giuliana Bs As; Gloss Perfumerías; Gofriz; Gomería Altamirano; Gongo; Gonper; GoSmart; Gourmand; Grand Cru; GreenDeco; Grido; Grill West; Grimoldi; Grinnibe; Grisino; Growler Store; Grupo Logístico Andreani; Grupo Márquez; Grupo Randazzo; Grupo Santa Ana y Gusanito Kids.

H: Hendel; Hobby House Deco; H.R.O Joyas; Harek; Harte Flooring; harvey; Havaianas; HB Asadores; Helycat Argentina; Herramientas Equus; Herramientas Pergamino; Hertz Argentina; Heyas; Hidrolit; Hiper Audio y Tv; Hiperceramico; Hipoglós; HL Herramientas; Hola Fauna; Home Collection; Home Kong; HOMEBRAND; Honky Tonk; House and Office; HP; HP Factory; HTVS; Huarapa; Humms; Hurra y Hush Puppies.

I: Icana; ICBC Mall; Ideas Obelisco; ideasenfoto.com; Ideko; IDI Make-up; Iglufive; ikoshop; ILKO; In Store; In’s Ocean; Incubando Cursos; Indiastyle; Indy; Infinit Eyewear; instituto noa; insum; Integrados Argentinos; Intex; Ipoint; Isadora; Itecom Digital e iunigo.

J: Jaguar; Juleriaque; Jumbo; Jane Jones; JazmeenDeco; johnlcook; Johnson & Johnson; Jota de Naz; Juguetería Cebra; Juguetería Plutos; Jugueterías Cachavacha; Jugueterías Carrousel y Just For Sport.

K: Kappa; Karcher; kemuel; Kérastase; Keter; Kevingston; Key Biscayne; Kiehls Argentina; Kinderland Juguetes; Kioshi Footwear; kitchenAid; Klorane; Knorr; Kolors Odinroxs; kosiuko; Kout Jeans; kova kids; Kovieta; Ksana Wines y Kuvings.

L: L’oreál Paris; L’Oréal Professionnel; La Anónima Online; La Cardeuse; La Espumeria; La Roche Posay; Lacoste; Lancome; La Argentina; La Barra; La casa del fitness; La Dolfina; La Franco; La Gear; La Leopolda; La Martina; La Mejor Bodega Online; La Mutual de AMR; La Nación, La Nueve Equipajes; La Santé; La Tienda de Rafael; La Tienda Ferretera; Lagarde; Lagoslab; Landmark; Langosta; Larrauri Neumáticos; Las Margaritas; Laundry Jeans; Le Utthe; Lederhd; Legacy; Leloir Beauty Stores; Lema Libros; Lenovo; Lentes +Visión; Lentes Visión; Lentesplus; Levi´s; Levian; Lezamapc; LG; LH Confort; Libertad; LiBooks; librenta; Libreria El Poli; Libreria Palito; Librería Tras los pasos; Lider Notebooks; Lidherma; Life Seguros; Ligero; Lilis; little; akiabara; living factory; LMS Premium Store; Locademia; Locomondo Shop; Logitech; Logus; Longbvie; Los Gallegos Tienda; Love And Home; Loveafrica Bikinis; Lovely Denim; Luciano Marra; Luigi Bosca; Lure by Mariana Saric; Lüsqtoff y Luz de Mar.

M: MasOnline; Maybelline; Megatone; Megatone Digital; MercadoLibre; Mexx; Mihran Alfombras; Mimo; Montagne; Movistar; Multipoint; Musimundo; MAC Cosmetics Argentina; Macchiato; Macowens; Macro Premia; Macrobaby; MacStation; Magazzino; Magher; Magna Store; Mahalo; Mala; Maleducadas shoes store; Mama yo quiero; Manifesto; Mantra Beauty; Mapfre; Maqpro; Marea; Mariages Home; marta sixto; Martínez Escalada; Más que sillas; MasFarmacias; Master Health; Mataviro; Mates Ibarra; Maximus Gaming Hardware; Maxx; Maza Deportes; MCoptica; Me extraña araña; mega sports; megusta.com; Membership Rewards; Mercadian; Mercado de los Colchones; Mercado Pago; Mercadocar; Merlino; Mi Campo; Mi Farma; Michael Thonet; Midea Argentina; Miller joyeros; Mir Fitness; Mis Parrillas; Mishka; Mistral; Miwork; Mobilarg; Moebius Viajes; Moov; morashop; Morbos; morph; Morris; Mosas del valle; Motocity; Motologik.com; Motomercado; Motorola; Moulinex; Mundigea; Murillo Home y Música Mía.

N: Naldo; Naif; Naíma; Naranja X; Nataclor; Natalia Antolin; Natura; Natural Deli Market; Nebitel; Necxus; Neratta; Nescafé Dolce Gusto; Nestlé Nido; Nestlé Nutrition; Neumáticos Pons; Neumáticos Rocca; New Garden; Newcorp Medicina Estética; Newsport; Nexon; NH Autopiezas; Nickhard; Nico Tiendas; Nivea; Nixon; Noblex; Noni Noni Colchones y Sommiers; Norauto Argentina; Norshop; Novatech Store; Novogar; Numag y Numerando.

O: Overhard; Oakley; Objetos; OCA; Ofit; Oliovita; Omint Assistance; ON Sports; On the fly; Ona Saez; OneClick; ONeill; Open Sports; Openfarma; Oportunidadesvip; Oportutek; Optica Social; Orbital; Orígenes Seguros de Retiro; Ortopedia Libertad; Oscar Barbieri; Other; Outlet Rhodia; Outmall; Outtec; Owoko y Oxford Polo Club.

P: Paradiñeiro Farmacias; Pardo; Parfumerie; Perfumerías Rouge; Perozzi e Hijo; Piero; Paclin; Paco Garcia; Paddle Watch; padel store; Palkin; Paloma Clothes; Pampa Herramientas; Pampashop; Pampero; Pandora Argentina; Para tu casa; Parka Supply Co.; Paruolo; Paseo Libertad Online; Pastalinda; Pato Pampa; Patrick; Pax Assistance; Paz Cornu; Pccore; PedidosYa; Pelikan; Perfucasa.com; PerfuFlex; Perfumerías Pigmento; Perfumerías Ruiz y Roca; Perramus; Perro Chico; Personal; Petenatti Hogar; Petit Garzon; Petrios; Colchones & Sommiers; Phi Phi Toys; Philco; Philips; Philips TV & Sound; Piccadilly; Piccolo Banfi; pickit; Pinturería Giannoni; Pinturerias Ambito; Pinturerías Miguel; Pinturerías MM; pintusa; Piñata; Pirámide Home; Pisano Pinturerías; Pixel Store; Planeta BB; Planeta Descanso; PointSports; Policart; Portal Mayorista; Portsaid; Potiers Home; Prestigio; Previsora del Parana S.R.L; Printy; PRK Cycling Club; Pro Audio Sur; Pro Hockey Shop; Prototype; Proxecto; Prune; Punto Deportivo; Punto Digital; Punto Hogar; Punto Parrilla; Punto 1; Puppers; Puppis; Purísima y Pyrex.

Q: Qualia Seguros; Quamo; Queen Juana y Quiksilver.

R: Radio Sapienza; Raffe Perfumerías; Raíz Negra; Ralph Lauren; Rama Somos; Randers; Rapsodia; RC Deportes; Red Farmashop; Red Sport; Reef; Refill Lab; Regina Cosmetics; Reina Alba; Rel Store; Rentacar.com.ar; Rever Pass; Revlon; Rex; RG Squad; Riadigos; Riiing; Rimland; Rimmel; ringo; Rochas; ROHI Sommiers; Roller Market; RollerShow; Roma by Rochi; Rosen; Rossetti Deportes; Roxy; Rp Luxury y Rubinzal.

S: Samsung; Simmons; Skullcandy; Sodimac; SommierCenter; SONY; Sporting; Start_; Stockcenter; Suavestar; Sagitario; Salitrada; Salón del Peinador; Salud Global; Sampietro; Samsonite; San Cristóbal Seguros; Sancor Bebé 3; Sandra Selma Farmacias; Santa Ana; Farma Online; Santa Bohemia; Santa Odisea; Sarkany; Saucha, Elementos de Yoga y Meditación; Savage Sex Shop; Saverio Di Ricci; SBS Librería Internacional; Scandinavian; Scombro jeans; Selmadigital; Selu; Semila Viva; Sensei; Septimo Store; ServiClub; Seven Electronics; Seven Sport; Sex Shop Eclipsia; Sexshop Other Nature; Sex Córdoba Shop; SexShop Tentaciones; SharingSport; Shell Box; Sheshu; Shilff; Shipnow; Shop BBVA; Shop Nestlé; Shopee; ShopGallery; Shopnow; Shopping Smiles; Shopping viajes; Shoppy; ShowSport; Siempre en Casa; Siempre Farmacias; SiempreBien; sillasdf; simona.cba; Simones; Singular Store; Six Pack Delivery de Cerveza; Skip; Sky Porto; Sleep Box; Smaragd Cellar; Smart Tek; Smarts Tienda Tecno; Smiles; Sofi Martiré; Sofia Sarkany; Sonnos; Sophie Perfumería; Soy tu farmacia; Soycuervo; Space and Deco; Sport Maniac; Sportable; Sporthesis; Sportotal; springwall; SPS; Star Cuisine; STI Digital; Stockin; Lavanda; strong; Style Store; Suavegom; Suma Hogar; Super Mami Online; SuperiFarma; Susana Balbo Wines; Swarovski; Swatch; Sweet; Swim Days y System Basic.

T: Tecno compro; Tiendamia; Tuenti; Taipei.indumentaria; Tak | estás en casa; Tania Calzados; Tascani; Tatas Home; Taverniti; TCL; Tecnofast; Tecnostores; Tejano; Telecom; Testorelli; TeVeCompras; Tgwstore; The Bag Belt; The Candle Shop; The Chemist Look; The Foodies Store; The Rock Store; The Toy Store Argentina; Thermomix; Thunder; Tienda BAE; Tienda Bienestar; Tienda BNA; Tienda Central; Tienda Ciudad; Tienda Clic; Tienda de Muebles; Tienda DE Peluquería; Tienda Delta; Tienda Grupo Sarti; Tienda IUPP; Tienda Mas Metros; Tienda Molinos; Tienda Nap; Tienda Pincha; Tienda Rossi; Tienda Shopealo; Tienda Supervielle; TiendaEXO; TiendaFeedback; Tiendar; Tiendatrade.com; Tije Travel; Tioso Hogar; Todogriferia; TodoMaq Srl; Todomoda; tomatealgo; Tomy Librerías; Topmega; Topper; Total Cover; TotalEnergies- Cambio de Aceite; Tout; Tramontinna Argentina; Transfers; Travel Cupon; Travel Services; Tibu de Jah; Trip; TryHardware; Tu Mejor; Cuota; TUA; Tucci; TuCompu.com.ar; Tucson; Tupperware Brands; Turismocity; Tus Zapatos; Twin L&P y Twistshake.

U: Universal Assistance; Ultracomb; UMA; Umbro; Un Mate; underwave brand; Unimax; Universidad Blas Pascal; Universidad de Palermo; Universo Aventura; Universo; Colchones & Sommiers; Universo Pinturerías; Upego y Uurban Cow.

V: Venex; Vichy; Valethy; Valkur; Valyria Home; Vanderholl; Vaypol; Vea; Vedek; Veoquiero5; Viajes Naranja X; Viajobien; Viamo; VIANA; Victor Gullo; Viners – We Love Vinos; Vinos y Spirits; vinoteca campos; Vinoteca Ligier; Vinson; Violetta Cosméticos; Vipstore; VitalTronic; Vitamina; Vivencio; Vivero el Bambu; Vivienda Verde; vmbikinis; Volalá; Volf y Vovjeans.

W: Whirlpool; Wabro; Wanama; Wanama Kids; Wawita; Welivery; Winco; Wincopack Packaging; Woker; Womanizer; Wrangler; WTTJ y Wuela.com.

X: Xiaomi Store Argentina; XL Extra Large y XproStore.

Y: Yagmour, Yelmo; Yuhmak e Yves Saint Laurent.

Z: Zarate Materiales; Zarini; Zelucash y Zona Zero.