Hellemeyer afirmó que los metalúrgicos le vienen ganando «con creces» a la inflación

El titular de AFARTE, Federico Hellemeyer, defendió la propuesta elevada por la patronal de incremento salarial para los trabajadores nucleados en la UOM, la cual calificó de «muy competitiva», y cuestionó que la misma sea rechazada sin ninguna contrapropuesta

En el marco del paro dispuesto por el gremio metalúrgico en todas las plantas fabriles de Río Grande, y tras la conferencia de prensa de ayer encabezada por Oscar Martínez, el empresario dijo que están «con todas las cartas sobre la mesa, claramente la pelota no está de nuestro lado».

«En la paritaria 2021-2022 quedó una colita de un aumento del 15 por ciento que se dio en enero. Cuando uno lo ve en el año calendario, si uno toma este 15% y el 55% le da que a octubre de 2022 los trabajadores llegan con un incremento respecto de diciembre 2021 del 70 por ciento«, expresó Hellemeyer en entrevista por Aire Libre FM.

En este sentido, el presidente de AFARTE planteó que «ni aún el pronóstico más pesimista, de la consultora más agorera, respecto de la inflación habla de un 70% en todo el año«, por lo que insistió que los trabajadores se lo estarían asegurando en octubre.

«El sector patronal hizo en total 4 ofrecimientos de incremento en toda esta negociación, el último consistía en un 55% desde abril hasta octubre,con una revisión en noviembre. La verdad que esta cosa de decir ‘el jueves tendrán que venir con una propuesta superadora’…Estamos al límite de las posibilidades del sector empresario», advirtió.

«Si hay un rechazo de la oferta, tendría que haber una contrapropuesta, y eso no existió. No vemos que la cosa vaya a resolverse por el lado nuestro, venimos llevando adelante el diálogo y lo sostenemos, sabemos que la inflación está complicada, pero creemos que es un acuerdo muy competitivo», dijo.

Por último, Hellemeyer acláró la información de una supuesta audiencia que se desarrollaría este jueves, para tratar de destrabar el conflicto. «Partamos de la base que el jueves nosotros no tenemos ninguna audiencia, instancia de reunión, ni nada que se le parezca. Sí el viernes a las 12:30, pero no hay ningun hito que hayamos pactado entre las partes con que el jueves vaya a producirse alguna novedad», cerró.