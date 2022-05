Familia usurpó un terreno y piden trabajo para salir de su difícil situación

Una familia decidió ocupar un terreno en la zona de la Margen Sur ante la situación que le toca atravesar y respecto a esto, habló Melany quien explicó que está buscando algo para poder vivir junto a su pareja y su hijo.

«Ninguno de los dos tiene trabajo y mi hijo necesita un lugar donde dormir», afirmó Melany. Por otro lado, su pareja indicó que es ayudante práctico en la construcción, pero aseguró que al llamar no le dan trabajo.

«Yo no quiero llegar al extremo de tener que robar porque no soy así, pero la misma situación me está llevando a hacer eso. No me quieren dar trabajo», dijo la pareja de esta mujer.

Por otro lado dijo «no quiero vivir del Gobierno, solamente quiero trabajar y poder sacar adelante a mi familia».

Esta persona dejó su número de teléfono en caso de que alguien quiera colaborar con ella y darle una oportunidad laboral, el contacto es 2964 – 475074.