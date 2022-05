“En Tierra del Fuego, más del 60% de la población tiene sobrepeso”

En este sentido, reconoció que «cuesta ir a la nutricionista. A veces las personas no cumplen con los planes de alimentación. Por lo que nosotros estamos para ampliarles las posibilidades a las personas y orientarlas en los cambios de hábitos. Los hábitos siempre cuestan un poco, pero la gente quiere cambiar, no es que les gusta estar así».

Asimismo, valoró que, durante la cuarentena, «vimos la importancia de estar en buen estado de salud y nos movilizó a todos. Siempre recalcamos la idea de salir de lo empaquetado y volver a lo casero. Todo lo que no venga en paquete, por ahí es calórico, pero es saludable igual. Nosotros marcamos la diferencia».

«Ahora vamos a tener la Ley de Etiquetado y vamos a empezar a ver los rótulos. Debemos volver a lo natural, a la fruta, la verdura, la carne, el pescado. No es tan complicado», agregó.

No obstante, Poza Iglesias reconoció las dificultades para acceder al pescado, por los altos precios y la falta de oferta y expuso que, de igual forma, se pueden incorporar otros alimentos «en guisos con legumbres, con mucha cantidad de verduras. La solución está en aumentar la cantidad de verduras en el plato. No poniendo tanta carne, sino más vegetales. Se pueden hacer muchas preparaciones como tortillas, soufflés, tartas y demás».

Consultada por las dificultades para lograr que los chicos coman verduras y legumbres, la nutricionista aseguró que «es lo más difícil, a partir de los 3 años empiezan a separar del plato lo que no les gusta. Lo que a mí me funciona y recomiendo es incluir a los chicos en la preparación de los alimentos. Cuando están, después quieren probar. Es más trabajo, pero después comen. Debemos poner siempre el alimento en el plato, por más que no lo coman».

A modo de ejemplo, sostuvo que se puede «hacer el esfuerzo y cocinar con ellos. Además de dejarlos que jueguen con la comida: que agarren, que toquen y demás. Antes era ‘con la comida no se juega’, pero ahora sí».

Por último, dijo que «hay una tendencia a comer menos carne, sobre todo en los adolescentes, por el cuidado del planeta y los animales. Para mí no está mal, pero es una alimentación que se debe llevar con mucho cuidado y ser muy responsable a la hora de elegirla».

«Nosotros estamos para respetar las elecciones de las personas, pero haciendo hincapié en que no deben faltar ninguno de los macro o micronutrientes importantes. Yo pienso que comemos menos pescado por el tema del precio. También por el tema del hábito, es más fácil consumir una carne roja», cerró.