Emprendedores turísticos de Tolhuin se organizan

Un grupo de propietarios de alojamientos en Tolhuin está avanzando en la conformación de la Cámara de Turismo, que además prevé la incorporación de prestadores de servicios turísticos y el sector rural para turismo de estancias. Raúl Moreira expuso la importancia de organizarse para trabajar por el desarrollo, en su caso como propietario del complejo de cabañas Los Arándanos. Hay inconvenientes por resolver, como la falta de servicios para contar con las habilitaciones y hacer viables los proyectos, por el alto costo de la calefacción por gas envasado. Destacó que la pavimentación de la bajada del lago Fagnano va a dar un gran impulso a la zona, y comenzaron conversaciones informales para la apertura de un camino de acceso al muelle construido por la empresa Fernández Campbell, con el objetivo de recuperar una inversión millonaria para efectuar recorridos por el lago en catamaranes, que quedó trunca por trabas del Estado en gestiones anteriores.

Río Grande.- Uno de los propietarios de cabañas en Tolhuin, Raúl Moreira, se refirió a la intención de conformar la Cámara de Turismo para elevar propuestas que contribuyan al desarrollo turístico de la localidad. Por Radio Universidad 93.5 dio cuenta de los avances y señaló que “estamos tratando de organizarnos los que estamos en el tema de alojamientos en principio y empezamos a realizar las primeras reuniones para conformar la Cámara. Si bien hay una Cámara de Comercio que trata de integrar a todos, al haber tantas actividades juntas en una misma organización, las reuniones no son lo que uno esperaba y se comienzan a dilatar temas que para un sector son prioritarios y para otros no tanto. Por eso hicimos varias reuniones para conformar una cámara propia, se realizaron consultas en la IGJ, y se dio la posibilidad de conformar una Cámara de Prestadores de Servicios Turísticos en la zona centro. Abarcaría el turismo de estancias y un sinnúmero de cosas que hay por explotar en la localidad. Es muy importante porque el turismo está en pleno desarrollo a lo largo y ancho del país”, manifestó.

Informó que “aproximadamente hay 20 emprendimientos, la mayoría tiene los trámites iniciados, a algunos les falta alguna documentación y es otra de las razones por las que nos juntamos, para ayudar a aquellos que se están iniciando y que no sean tan engorrosos los trámites o haya tanta demora”.

“Hay emprendimientos que tienen diez o doce cabañas, que son los más grandes, con distinta capacidad. Algunas son para dos o tres personas, otras para siete u ocho. En total debemos rondar las 200 camas. Hay temas por resolver que traban la habilitación, como los títulos de propiedad. Cuentan con la habilitación comercial de Tolhuin, en algunos casos son provisorias porque falta documentación de los terrenos y faltan servicios. En el caso nuestro arrancamos hace más de diez años el proyecto y recién abrimos hace un año la atención, después de la pandemia. Tenemos todas habilitaciones correspondientes, pero nos faltan los servicios de agua, gas, energía. Estamos con zeppelin y esto hace que no sea viable, porque es muy caro el costo del gas envasado. En esta época, estén o no ocupadas las cabañas, hay que tenerlas calefaccionadas por el frío. En invierno realmente es muy difícil mantener el servicio y en verano se hace un poco más rentable”, señaló.

“Hay distintos motivos que llevan a que no se puedan completar los trámites y por eso queremos acompañarnos entre todos y avanzar con el gobierno y el municipio, para buscar las soluciones en pos del desarrollo de una ciudad que tiene muy buenas perspectivas en turismo”, sostuvo.

Agregó que “es una cámara que abarca a todos los prestadores de servicios turísticos, no sólo los alojamientos, sino que intentamos incorporar al resto de las actividades turísticas del lugar. Es muy necesario que estemos organizados y ojalá lleguemos a nuclearnos todos para brindar a los que se acercan a Tolhuin no sólo el descanso en las cabañas sino una serie de actividades que están, pero falta un poco de organización. También queremos ir diagramando los eventos con el gobierno y el municipio, para que no se superpongan hasta tanto se amplíe el cupo de camas. Hemos tenido eventos importantes, carreras de automóviles o de motos, y la gente no encuentra dónde ubicarse. Vemos que hay una necesidad y es una buena posibilidad para la gente que quiere invertir en la zona de Tolhuin”, aseveró.

“Después de la pandemia hemos recibido mucha gente del norte del país, que viene incluso más informada de la que recibimos localmente sobre la oferta que hay en el centro de la provincia. Hace falta un poco más de empuje con la Cámara de Turismo provincial para poder proyectarnos a nivel nacional. Creo que va a servir el trabajo en conjunto para esto. Dentro de la modificación que se hizo con la prórroga del subrégimen, hay un ítem sobre el turismo, que se quiere promocionar como algo genuino. Es una buena oportunidad para un mayor desarrollo de Tolhuin”, remarcó.

Las Termas, todavía pendiente

Consultado sobre la situación de Las Termas, que daría un gran impulso turístico a la zona y sigue sin resolverse, dijo que “es uno de los temas a abordar. El hecho de que conformemos una Cámara de Turismo no significa que no tengamos en cuenta a las otras cámaras, como la Maderera, la de la Turba o el mismo Comercio. Hemos trabajado mucho tiempo con inversiones y todo lo que se hizo en nuestro complejo fue con madera de la zona y el material se compró en los negocios de la ciudad, incluso el mobiliario. No trajimos nada del norte y los comerciantes de Tolhuin saben que siempre hemos hecho las compras en la ciudad. Esto es una buena oportunidad de despegue para el comercio también”.

Pavimentación de la bajada al lago

Respecto de la pavimentación de la bajada del lago, expresó que “era un anhelo enorme de toda la comunidad de Tolhuin y va a ser un paseo obligado esa zona. Es muy bueno y ojalá que, de la misma manera que se hizo esta ruta, se pueda dar la oportunidad de invertir a las empresas de catamaranes, sea Fernández Campbell u otra. El hecho de que estemos organizados va a permitir que se termine el trabajo que falta hacer, para que el puerto pueda funcionar. El muelle está en buenas condiciones y lo hemos recorrido en estos días, pero falta la accesibilidad en este momento”, observó.

Cabe recordar que la empresa había invertido más de cuatro millones y medio de dólares en el proyecto, que incluyó la construcción del muelle para los catamaranes. Entre los pedidos de la empresa estaba el camino para poder acceder, pero no hubo eco en las gestiones anteriores. Ahora el intendente Harrington anunció la decisión política de abrir el camino y “hay gente que se estuvo contactando en los últimos días con la empresa Fernández Campbell, para ver si se puede torcer el rumbo y que no pierdan la esperanza de que la situación se puede revertir -dijo Moreira-. También se ha charlado con distintas áreas de gobierno, pero nuestra cámara está en formación y no tenemos la aprobación de la IGJ, por eso soy bastante prudente y no quiero avanzar en charlas con funcionarios sin tener la cámara debidamente conformada”.

“Hubo charlas informales y hay intención de que se abra el camino. Se están analizando las alternativas más viables y hay terrenos que ya tienen propietarios. Se ha pedido a una empresa el estudio de suelo para ver por dónde se puede encarar ese camino. Va a ser uno de los temas que se va a seguir tratando en distintos ámbitos de la municipalidad y el gobierno provincial, para que el catamarán no se vaya de la provincia y no sea el final del proyecto del lago. Hay que recomenzar, porque tenemos un lugar precioso y el muelle que hizo Fernández Campbell está en un lugar hermoso, donde la montaña lo resguarda y tiene una belleza única. Cuando uno camina por ese muelle las aguas son tan cristalinas que se ve el fondo del lago, así que me imagino lo que puede ser llegar a navegarlo”, planteó.

“Tenemos vuelos entre Ushuaia y Calafate y la empresa pretendía incluir Tolhuin. Esto iba a traer gente a pernoctar en Tolhuin y genera movimiento para las cabañas, los alojamientos, la gastronomía y el comercio en general. Esta visita al muelle la hice con Oscar Mingorance y él recordaba cuando se estuvo trabajando en la construcción. Destacó la profundidad que se le dio a las tuberías que se colocaron y la fortaleza que tiene. Es un muelle que permitiría tener una muy buena actividad y lo único que está faltando es el acceso. El lugar es un paraíso, resguardado por la montaña y el bosque”, remarcó.

Estimó que “con una hora de viaje se pueden recorrer los cinco lagos, porque el trayecto es muy corto entre el Lago Escondido, el Lago Fagnano hasta llegar a Yehuin. El Fagnano es un lago que tiene su descarga en el Pacífico y hay una serie de cosas que se pueden trabajar muy bien y va a requerir de la participación de muchas organizaciones. Esto abre la puerta a muchos inversores también”, advirtió.

“El desarrollo se va a dar siempre que la Energía lo permita y hay problemas en las tres ciudades”, señaló como empleado del área. “El servicio de internet se da a medias, porque no es buena la conectividad, pero ya están los fondos de ENACOM para el tendido de nuevas redes. Ya están adjudicadas las empresas que van a trabajar y creo que no va a pasar de este año para que se logre solucionar el problema”, confió.

Un estilo para Tolhuin

Entre las gestiones mencionó la importancia de preservar un perfil de edificación en la localidad. “Estamos hablando con el municipio para tener una buena planificación, sobre todo en el tema de viviendas, para darle un estilo a Tolhuin, que es importantísimo. Es un lugar de montaña, de bosque, y es fundamental preservar la naturaleza porque los turistas que nos visitan quedan impactados con el ambiente que hay en la localidad. Esto es bueno acompañarlo con planificación edilicia para que se sientan a gusto quienes vengan a visitarnos, y que vuelvan”, dijo.

Cabañas Los Arándanos

En cuanto a su emprendimiento, precisó que “estamos a cien metros de la ruta 3, entre el kilómetro 2.955 y 2.954, y en este momento tenemos cuatro cabañas operativas. Hay tres que son para seis o siete personas y una más pequeña para dos personas. Tratamos de dar todos los servicios y en este momento cuentan con internet, video cable, todas las camas son sommiers, se entrega con ropa blanca completa, con todos los utensilios necesarios, tienen cochera, parrilla con una mesa de jardín con los bancos y todo lo necesario para que se instalen en el predio y solamente tengan que llevar lo que van a consumir”.

“Están separadas unas de otras con un cerco perimetral para que cada uno pueda mantener su espacio, y no hemos tocado un solo árbol. Las cabañas están ubicadas en los claros del bosque que fuimos encontrando y el resto es un gran parque de casi una hectárea y media, con juegos para chicos, un pequeño sendero interno y un mirador donde se puede observar el Lago Fagnano y los dos cerros más importantes, el Michi y el Jeujepén. Es un lugar muy tranquilo, para las personas que les gusta pasar un día de campo en una cabaña tranquila. Entre semana se alquila por día, y el fin de semana se alquila completo, viernes, sábado y domingo, con salida el lunes. No se aceptan mascotas porque en el predio la naturaleza está casi intacta, hay muchos zorritos, pájaros, yo soy un amante de las aves y me la paso sacando fotos, así que preservamos ese ambiente, por eso no recibimos mascotas”, explicó.

Finalmente destacó los costos accesibles para quien quiera visitarlas. “Hay distintos valores en los alojamientos. En el caso nuestro, la noche en las cabañas grandes está entre 8 y 9 mil pesos, y el promedio es de mil pesos por persona”.