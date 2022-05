El martes habrá un importante anuncio por la Osef

En el marco de la apertura de la nueva sede del FORJA que el frente abrió este sábado en esta ciudad, el gobernador de la provincia adelantó que el martes hará un anuncio importante que estará relacionado con el saneamiento de la deuda de la obra social y de un nuevo plan de trabajo.

En diálogo con la prensa dijo que, “el martes haremos un anuncio para el fortalecimiento de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), con el objetivo de ponerla en marcha”.

Explicó detalles del problema que tiene la obra social estatal. “Nuestra obra social sufre lo mismo que sufren muchas de las obras sociales del resto del país. Quizá no alcance a las prepagas porque tienen un sistema un aumento permanente de sus ingresos en base al valor que pagan sus beneficiarios pero, en nuestra obra social, eso no pasa y en estos cuatro años de congelamiento salarial, junto a un proceso inflacionario, se siente pero nosotros nos hacemos cargo y lo estamos haciendo porque estamos trabajando y el martes presentaremos el nuevo plan de trabajo para la Osef”.

Agregó además que no sólo habrá un anuncio para el pago de la deuda de la obra social sino que también se presentará el nuevo plan de trabajo para que el sistema sea estable. Sobre este punto explicó que “se puede pagar la deuda pero si no hacés un reordenamiento interno y no le asignás más recursos, estaremos endeudados nuevamente en unos meses”.

Dinero fresco

Cabe señalar que el dinero que el Gobierno de la provincia utilizará para paliar la situación de la Osef provine netamente de las Letras del Tesoro que recientemente colocó en el marcado. De esta manera se consiguió obtener $3.624 millones de pesos del denominado Programa de Letras de Tesorería. El Ministro de Finanzas Públicas, remarcó que la acción “demuestra que la Provincia continúa siendo un lugar atractivo para invertir, producto de una administración responsable de las cuentas públicas.

La colocación de estas Letras se realizó en tres series a 31, 60 y 180 días por los montos de $769,5 millones, $773 millones y $2.081,5 millones respectivamente.

Asimismo, el Ministro de Finanzas volvió a insistir que esos fondos, “van a ser destinados a asistir y acompañar a la Osef, de manera a equilibrar las cuentas y darle un impulso mayúsculo a la obra social de las trabajadoras y los trabajadores”.

En cuanto al tercer artículo de la ley, el titular de la cartera de finanzas provincial especificó que “se estipula que hasta mil millones de las letras van a ser destinadas a la cancelación de deudas consolidadas previsionales de la OSEF y con un plazo de seis meses” aunque aclaró que “la deuda consolidada con la OSEF es el plan de pago que tenemos y que se está pagando”.

Una estrategia

“Si lo quisiéramos cancelar anticipadamente serían menos de 400 millones. La idea es cancelarlo, reconocer 100 millones de pesos que no fueron agregados en ese acuerdo y liquidar y actualizar las Rupe que se le dieron a la OSEF, que hay que compensarlas con deudas que tiene con el Hospital de Ushuaia” especificó.

Finalmente, Zapata García agradeció el trabajo de las y los legisladores que acompañaron este proyecto, entendiendo la importancia y la necesidad de su aprobación, ya que dotará al Poder Ejecutivo de un instrumento para paliar la difícil situación financiera que atraviesa la Obra Social Estatal.