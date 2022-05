Desde Chile insisten en pedir urgente apertura del paso Río Don Guillermo que conecta con Santa Cruz

Es que, luego de dos anuncios fallidos, y a sólo cuatro meses de que se inicie la temporada alta, todavía el Gobierno del vecino país no entrega una fecha clara para retomar las operaciones en el principal punto de intercambio de turistas en la Patagonia, entre Chile y Argentina.

Cabe recordar que desde el 1 de mayo, Chile abrió los pasos fronterizos Dorotea, San Sebastián y Monte Aymond, pero nada ha dicho respecto del paso Río don Guillermo.

Dirigentes del sector turístico de Chile afirman que se trata de un paso de vital importancia para el sector ya que es la vía más corta para unir Puerto Natales con El Calafate, lo que facilita enormemente el turismo binacional.

En El Calafate la reapertura también viene siendo muy esperada, ya que son varias las empresas turísticas que utilizan ese paso para una conectividad mas directa con las Torres del Paine.

“Creemos que no es posible que a pesar de las dos fechas en las que se ha anunciado la apertura del paso, este aún no se encuentre operativo. Es urgente dar señales de confianza a la industria para que sepan que podrán operar la próxima temporada de manera normal, para poder así reactivar la actividad turística”, dijo Cristóbal Benítez, gerente de la Asociación de Hotelería y Turismo de Torres de Paine (HYST).

“Son demasiados los negocios que suceden entre Calafate y Torres del Paine, por lo tanto, es urgente que ese paso empiece a operar lo antes posible”, recalcó el ejecutivo.

A su vez, Mauricio Kusanovic, director ejecutivo de reserva Las Torres, declaró que “Visitar Calafate y Torres del Paine juntos es un itinerario típico de gran parte de los operadores internacionales, donde tienen la posibilidad de combinar montañas y glaciar. Mucha gente sino puede visitar el uno o el otro cambia de destino. Vengo de reuniones con operadores en donde me dicen que no van a vender más programas turísticos a Chile si este paso no está habilitado, porque la conexión con Calafate y Torres de Paine es muy importante”.

El viernes pasado, autoridades locales y la delegada presidencial provincial Romina Álvarez, recorrieron dependencias del Paso Fronterizo Río Don Guillermo, para supervisar las obras que se realizan en el lugar. Allí trascendió que en el transcurso de esta semana podría conocerse la fecha de reapertura del paso fronterizo