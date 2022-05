Denuncian al Colegio María Auxiliadora por discriminación: “Hoy, mi hijo está abandonado»

Gabriela es mamá de un estudiante del Colegio María Auxiliadora y decidió presentarle una denuncia a la institución por discriminación hacía su hijo.

“La angustia como mamá me lleva a expresarlo por todos los medios. Si bien iniciamos acciones legales, lamentablemente, en el colegio que mi hijo ama”.

El pequeño está atravesando un estado de crisis constante: “Hoy mi hijo está abandonado en el colegio, no hay una propuesta pedagógica, no hay tareas y no aprende, pasea por el instituto. Los años anteriores fueron maravillosos, pero nos encontramos con un niño desorganizado, con sueño, llora constantemente y nosotros nos dormimos angustiados, la familia está dada vuelta”.

“Solicitamos que regrese la docente, que por resolución ministerial se le otorgó a él y tenemos el acompañamiento de la Ministra de Educación, pero le niegan el ingreso a la maestra y no sabemos por qué”.

Asegura que en torno a la comunicación se ha dificultado aún más, “él es un niño no verbal, pero es gestual, hoy está con dos docentes que van y vienen con licencias. Sin embargo, conocen la situación de que le cuesta vincularse con las personas y genera mucho estrés en mi hijo. Nunca sufrimos esto y ahora se está pronto a medicarlo”.