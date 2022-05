Cómo se pueden ver los mensajes eliminados de WhatsApp

La más destacadas de todas se llama WAMR y permite ver qué hay detrás de un mensaje eliminado tanto en WhatsApp como en Telegram y Facebook, mediante un debilidad en el sistema operativo de estas aplicaciones.

Todos los mensajes que se envían por WhatsApp están encriptados, por lo que no se puede acceder directamente al mensaje, pero sí registrar la información de las notificaciones del usuario a través de WAMR.

De esta manera, se crea una copia de lo que muestran las notificaciones con toda la información a la que tiene acceso. Aquí se incluye además del texto, todo tipo de archivos: imágenes, vídeos, notas de voz, gifs o stickers.

En caso de que por ejemplo alguien envíe un mensaje por WhatsApp, pero directamente lo elimine de la conversación, WAMR es capaz de notificar este suceso y da acceso al mensaje eliminado sin que la otra persona sea consciente de ello.

La aplicación está disponible en Play Store desde hace varios años y ya lleva más de 50 millones de descargas. Aun así, WAMR tiene sus limitaciones y no es capaz de acceder a los mensajes en todos los casos: si se desactivan las notificaciones de un determinado chat, no será capaz de acceder a esos mensajes porque no se habrán producido en forma de notificación. Otro caso en el que no queda registrado es cuando el mensaje llega y el usuario se encontraba dentro de la propia conversación. Además, si se elimina antes de que se haya descargado por completo, tampoco será posible conocer el contenido.

A pesar de que WAMR es muy útil para aquellos usuarios ansiosos por ver el mensaje borrado de la otra persona, también es vista como una aplicación que no respeta la privacidad. Por este motivo, el International Institute of Cyber Security la califica de riesgo porque para utilizarla se deben aceptar gran cantidad de permisos.