Cómo escribir con letras de colores en WhatsApp

Las opciones de personalización de texto en WhatsApp son limitadas (negritas, texto tachado y cursiva), por lo que aquellas personas que no quieren utilizar WhatsApp Plus, por temor a las consecuencias de utilizar la app no oficial, se deben conformar con el tipo de fuente clásico en sus chats. O al menos así era hasta el momento, ya que ahora los usuarios pueden escribir con letras de colores en simples pasos.