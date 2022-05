Carlos Córdoba: “Nos quedamos hasta que nos convoquen”

“Lo que nosotros vemos es que pasaron tres o cuatro semanas desde que fuimos convocados y si bien tuvimos reuniones con algunos legisladores, de parte del señor gobernador (Gustavo Melella), igual creemos que o no es necesaria la rapidez que decían necesitaba la OSEF–por lo cual sacaban un proyecto para que hubiera más plata para la obra social y se la querían descontar a los compañeros- o no tienen la plata, o no están las letras, o no está funcionando; pero algo pasa en el medio que no nos deja avanzar”, señaló el secretario General de ATE en el ámbito provincial, Carlos Córdoba, refiriéndose a la situación de la OSEF.

En declaraciones a Radio Provincia, el sindicalista mencionó que el martes por la noche “las compañeras y los compañeros, que eran muchos, en asamblea resolvieron seguir esperando que realmente nos convoquen y convoquen a todas las partes. Nosotros vemos que lo que hacen es atender a un gremio por acá, a otro por allá, que siguen por un lado consensuando con uno, con otro no. Pero la verdad es que no nos están demostrando que necesitan la plata y no nos están demostrando que necesitan rapidez, para solucionar los problemas de los trabajadores dentro de la obra social”, remarcó el titular de ATE Tierra del Fuego.

Por ese motivo destacó “la decisión de los trabajadores, de decir: nos quedamos hasta que nos convoquen. Yo si es verdad, y no nos están mintiendo, los legisladores, el Gobierno provincial, la presidenta (Mariana Hruby) y el vicepresidente (Leonardo Olgiatti), lo que tienen que hacer es convocarnos; porque es lo que no están haciendo. Entonces que nos convoquen, y que nos podamos sentar hasta resolver de fondo todas las cuestiones de nuestra obra social”, reclamó Córdoba.