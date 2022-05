A joven madre de Río Grande le robaron dos tubos de gas y no tiene como calefaccionar a sus hijos

A través de uno de los grupos de Facebook más populares de Clasificados, Anto hizo pública su situación y relató que el suceso ocurrió este fin de semana, en ocasión de ausentarse de su domicilio para ir al cumpleaños de su nene.

«El dia sábado a las 18 me fui de mi casa al cumpleaños. A las 22 cuando vuelvo, me encuentro con que me robaron dos tubos de 45 kgs., lo cual es lo único que tenemos mis hijos y yo para calefaccionar la casa, etc.», contó la joven madre.

Respecto al robo, la mujer indicó que sucedió en la zona de Punta Popper «por la calle Lago Acigami», y rogó a la comunidad ayuda por cualquier dato acerca de los tubos

«Si alguien vio algo que me avise por favor, un tubo no es nada barato para comprar y no cuento con el dinero. Tengo dos nenes chiquitos y no tenemos donde quedarnos, ya está hecha la denuncia, vinieron los de la Científica y sacaron fotos», precisó en el posteo.

Vale mencionar que el costo de un tubo de gas usado de 45 kilos se comercializa en promedio a unos $15.000 por unidad, dependiendo también de su fecha de vencimiento.