Vecino denuncia que le hicieron mal un hisopado

Doroteo Torales es un vecino de Tolhuin que, por estos días, está en reposo, lo que le impide trabajar y siendo jornalero, se ve privado de ingresos monetarios. Denuncia que fue a hacerse atender al Centro Asistencial de Tolhuin porque no se sentía bien, le hicieron un hisopado y todo se complicó, de tal manera que lo derivaron en ambulancia Ushuaia.

Torales expuso a FM Fuego su problemática: “Fui asistido el día jueves santo ahí en Centro Asistencial, tuve dolor de cabeza, de garganta, de cuerpo, me acerqué para que me den algún medicamento, para poder bajar los dolores. Había una doctora que me hizo un hisopado brusco que me lastimó la nariz, estuve 5 días largando mucho líquido del cerebro según me dijo un doctor de Ushuaia. Ahora estoy en reposo por 15 días por lo mal que me atendieron acá en Tolhuin”.

Torales siguió comentando: “El reposo me lo indicó un médico especialista de Ushuaia. Me dijo que solamente con reposo me voy a poder curar, no me dio ningún medicamento, absolutamente nada. Hoy me encuentro bien, pero me limpio la nariz suavemente y toda la mañana sale una gotita de sangre”.

Doroteo Torales comentó sobre su actividad laboral que se ve ahora afectada por este reposo indicado: “Soy peón que hace trabajos pesados, hacemos casas, ahora estaba trabajando en las veredas acá en Tolhuin. Soy jornalero, si no trabajo no cobro, tengo que pagar muchas cosas, tengo un negocio y tengo que pagar rentas, luz, agua. La doctora que me hizo este daño no me va a dar un sueldo por estos 15 días o me va a cubrir los gastos personales de mi casa”.

“A mí me derivaron en una ambulancia a Ushuaia, -continuó diciendo Doroteo Torales-, con la señora que iba en la ambulancia le dije que me quería quedar en Ushuaia, ir al Ministerio de Salud para hacer una denuncia, pero me dijo que no me podían dejar porque ellos eran responsables de llevarme nuevamente a Tolhuin”.