Urólogos atenderán gratis a los ex combatientes

Mediante una iniciativa, digna de replicar, los Urólogos de esta ciudad iniciaron una campaña particular. Desde el Instituto Fueguino de Urología, (IFU) decidieron atender a los ex combatientes de Malvinas de manera gratuita durante todo abril.

En diálogo con la prensa, el impulsor de la iniciativa, el Dr. Javier García Villalba, manifestó que no tenía idea que esta decisión tuviese impacto en la sociedad. En este marco explicó que la idea surgió luego de haber visitado la Carpa de la Dignidad durante la semana de Malvinas. “Hace ocho años que vivo en Tierra del Fuego y en alguna oportunidad había visitado la carpa de los veteranos de guerra. Sin embargo, en mi última visita, fui con un poco más de tiempo me puse a prestar atención a muchas cosas y algunas historias que me contaron los veteranos de Guerra, me sensibilizaron y me conmovieron. En ese instante pensé en qué podía hacer yo desde mi lugar para retribuir un poco de todo lo que había dado esta gente por nosotros. De inmediato analicé que yo me dedico a la medicina y lo único que se hacer es esto que es el arte de curar.

Ni bien regresé, llamé a mis dos compañeros que son el Dr. Marcelo Oliva y el Dr. Adolfo Hernán Alvarez Alberó, y les pregunté si les parecía bien que atendiéramos gratis a los ex combatientes de Malvinas durante el mes de abril. Sin dudarlo, ellos accedieron y me dieron su apoyo incondicional”, se alegró el Médico.

Así surgió la iniciativa que ya se encuentra vigente que es simplemente que los ex combatientes de Malvinas, recibirán durante todo abril que es un mes especial, atención gratuita en Urología.

Cabe señalar que los doctores, Javier García Villalba, impulsor de la iniciativa, y sus pares, Marcelo Oliva y Adolfo Hernán Alvarez Alberó, son quienes forman el Instituto Fueguino de Urología (IFU) y atienten tanto en el sector privado como en el público. “Nos pueden encontrar en el Sanatorio Fueguino, (Córdoba 748), en el Cemep, (20 de junio 815), y en la clínica Medici (Borges 372). En tanto, en el Hospital Regional Río Grande, también atienden pero no hacen consultorios.

Los veteranos de Guerra de Malvinas podrán pedir un turno en cualquiera de los sanatorios y las clínicas y serán atendidos de manera gratuita, simplemente presentando su carnet que los identifica como ex combatientes.

El Médico, fue más allá y se animó a prever que si alguno de los ex combatientes requiere de alguna atención más amplia, “nosotros estaremos dispuestos a coordinar la manera de que sean atendidos de la mejor manera con las herramientas que están a nuestro alcance”.

El Dr. García Villalba se esperanzó que la iniciativa genere algún tipo de contagio en las distintas áreas y que cada uno de los que integra la comunidad, pueda retribuirles a los ex combatientes, algo de lo que ellos hicieron por la Patria. “Sería muy lindo que esto se pueda replicar en Ushuaia pero también que se replique en otros ámbitos tanto en la parte de salud como en distintos sectores”.

Finalmente el Urólogo invitó a todos los ex combatientes a que hagan todas las consultas pertinentes y necesarias. “Siempre pueden existir problemas que no tienen síntomas y nosotros estamos dispuestos a escucharlos y a hacer los exámenes necesarios para detectar cualquier problema y lo haremos con la mejor predisposición”.