Un móvil policial fue apedreado

Los efectivos policiales que estaban en el interior no sufrieron lesiones. El hecho ocurrió ayer en un sector del barrio de Chacra 4 de Río Grande. Los policías no lograron divisar a los autores del ataque.

Personal policial que realizaba tareas de prevención y consignas en el barrio de Chacra IV de ésta ciudad, recibieron impactos de piedras y golpes en el móvil de la División de Servicios Especiales,

Estiman que fue debido a hechos de violencia ocurridos anteriormente en la zona, sobre inconvenientes familiares y aparentes detonaciones con armas de fuego.

Los policías no lograron divisar en el momento la cantidad exacta de atacantes y cabe indicar que no sufrieron lesiones. No obstante a ello, se realizan tareas a los efectos de individualizar a las personas involucradas.