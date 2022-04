Semana Santa: cuándo se celebra y qué días no se trabaja

Sin embargo, no todos los días dentro de la Semana Santa son considerados feriados. Al jueves 14 se lo llama día no laborable, es decir que en este caso el empleador puede optar si se debe ir o no a trabajar y el empleado no recibirá cambios en su salario.

En cambio, el viernes 15 si es considerado como feriado nacional por el calendario oficial. En este caso, si el empleador decide que sus empleados vayan a trabajar deberá pagarles el doble del valor del día.

Los días Sábado Santo y Domingo de Pascua también son considerados días no laborables, y aunque es menor la cantidad de personas que trabajan durante estos días, si el empleador opta porque sea un día laboral será como una jornada normal.

Los únicos que siempre están exentos de no trabajar en los días no laborables y pueden aprovechar el fin de semana XXL son losa trabajadores públicos, ya sea nacional, provincial o municipal, y los trabajadores de los bancos y seguros.

El fin de semana de Semana Santa es una celebración de la religión cristiana que conmemora la Pasión de Cristo que se narra en los evangelios. En los países devotos de esta religión, como Argentina, se celebra cada año entre los meses de marzo y abril.

Luego de este fin de semana, que será largo para algunos, quedan otros tres extra largo en lo que resta del año para disfrutar: del viernes 17 al lunes 20 de junio, del viernes 7 al lunes 10 de octubre y del jueves 8 al domingo 11 de diciembre.

Además, están los feriados inamovibles que caen los días 1° de mayo (Día del Trabajador), 25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo), 20 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano), 9 de julio (Día de la Independencia), 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María), 25 de diciembre (Navidad).

Y, por último, el feriado del 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín) se pasará para el 15 de agosto.