Recomendados de Netflix para ver en Semana Santa

Mesías En «Mesías», un oficial de la CIA investiga una figura carismática cuyos seguidores creen que puede hacer milagros. Él puede ser una entidad divina o un peligroso estafador. Y tú, ¿quién crees que es? (Netflix)

Llegó Semana Santa, un periodo de reflexión y recogimiento para todos todos, en la cual se recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, entre otros momentos importantes. Por tal motivo, queremos darte toda la información del mundo del cine relacionado con esta. ¿No sabes qué ver? A continuación las mejores recomendaciones para ver en Netflix.

Él puede ser una entidad divina o un peligroso estafador. (Netflix)

Una agente de la CIA investiga a un carismático individuo que inspira un movimiento espiritual y desestabiliza la política. Historia ficticia no basada en hechos reales. Protagonizada por Michelle Monaghan, Mehdi Dehbi (El hombre más buscado) y John Ortiz (El lado bueno de las cosas). La serie fue estrenada el 1 de enero de 2020.

La resurrección de Cristo «La resurrección de Cristo» es la épica historia bíblica de la resurrección narrada a través de los ojos de un agnóstico. (Sony Pictures)

En Jerusalén el joven y ambicioso centurión romano Clavius recibe, por parte de Poncio Pilato, prefecto de Judea, la misión de investigar la misteriosa desaparición del cuerpo de Jesús, un predicador nazareno crucificado hace tres días, y los crecientes rumores sobre su resurrección. Película del año 2016.

Noé El ganador de un Oscar, Russell Crowe, encarna a Noé, el hombre elegido por Dios para realizar una gran tarea antes de que una inundación apocalíptica destruya la tierra. (Paramount Pictures)

Noé es una película estadounidense de 2014, dirigida por Darren Aronofskyy y escrita por Aronofsky y Ari Handel, basada libremente en la historia bíblica de El arca de Noé.

Cuando era niño, Noé es testigo de la muerte de su padre, Lamec, por un joven Tubal-Caín. Años más tarde, un adulto Noé vive con su esposa y sus hijos. Después de ver una flor crecer instantáneamente del suelo y ser perseguida por los sueños de una gran inundación, Noé los lleva a visitar a su abuelo Matusalén.

El cielo sí existe Basada en el best seller «Heaven is for Real», «El cielo sí existe» es la historia de un padre en un pueblo pequeño, quien debe encontrar el coraje y la convicción para compartir con el mundo la experiencia extraordinaria e inspiradora de su hijo. (Sony Pictures)

Todd Burpo intenta llegar a fin de mes en lo que ha sido un año duro. Tras tener que someter a su hijo de cuatro años a una cirugía de emergencia en el hospital, descubre cómo el pequeño empieza a hablar sobre su viaje de ida y vuelta al Cielo. Esta es una película del año 2014.

«Dios no está muerto» es una película dirigida por Harold Cronk. (Pure Flix Entertainment)

Después de que él se niega a renegar de su fe, un devoto estudiante cristiano debe probar la existencia de Dios o su profesor de filosofía lo reprobará.

Fue estrenada el 21 de marzo de 2014 en Estados Unidos por Pure Flix Entertainment. Escrita por Cary Solomon y Chuck Konzelman, basada también en el libro God’s not dead: evidence for God in an age of uncertainty de Rice Brooks, la trama de la película relata los esfuerzos del estudiante Josh Wheaton por probar la existencia de Dios en su clase de filosofía, la cual es enseñada por su profesor ateo, quien declara a Dios como una ficción pre-científica.

La película presenta la narrativa evangélica de la persecución a los cristianos en los Estados Unidos, específicamente el tropo de las universidades como “fábricas de Ateísmo”. Una secuela, Dios No está muerto 2, se estrenó el 1 de abril de 2016, mientras que Dios no está muerto 3 se estrenó en el año 2018, y Dios No está muerto 4, en 2021.

¿Ya tienes plan para esta Semana Santa? ¡Con nuestras recomendaciones seguro que sí!