Milei crece en las encuestas y Juntos por el Cambio quiere quedarse con sus votantes: ¿lo sumarán a una PASO opositora?

Ala par de la crisis política que vive el Gobierno los principales dirigentes de Juntos por el Cambio miran a 2023 y comparten la misma preocupación por el crecimiento del libertario Javier Milei en las encuestas. El fenómeno los obliga a empezar a discutir cómo seducir a sus votantes y las opciones dividen aguas en el principal frente opositor, aunque por el momento intentan no precipitarse y cuidar la unidad.

Luego de ubicarse tercero en las elecciones de 2021 en la Ciudad de Buenos Aires con el 17% de los votos, hay varias encuestas que le otorgan a Milei un piso del 15% a nivel nacional en promedio para los comicios presidencial de 2023 a los que el economista ya se lanzó. En este sentido, disputa el lugar de tercera fuerza que hasta ahora tiene el Frente de Izquierda.

«Hay que seguirlo de cerca, porque este tipo de fenómenos en otros lugares han crecido y han sorprendido, sobre todo cuando la gente está cansada», reconoció ante iProfesional una fuente de la alianza opositora que entiende en el armado político de la Ciudad y la Provincia.

En Juntos por el Cambio toman nota de dos cosas puntuales: que el diputado de Avanza Libertad logra representar el descontento con la dirigencia política tradicional en un momento de crisis económica y tensión creciente en el oficialismo y que tiene llegada al «voto joven» de personas entre 16 y 30 años.

Lo que preocupa a todos por igual en la coalición es la posibilidad de que Milei siga creciendo si se profundiza la crisis inflacionaria y atraiga votos opositores por derecha, en caso de que juegue «suelto». Y es que algunas encuestas le dan una imagen positiva que ya supera la de Horacio Rodríguez Larreta y la de Patricia Bullrich.

La imagen de Milei y el debate que abre en Juntos por el Cambio

La última encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés (UdeSA) reflejó que Milei tiene una imagen positiva del 42%, con un diferencial positivo de 3 puntos respecto de la negativa. El mismo estudio le dio a Larreta un 40% de positiva con un diferencial negativo de 6 puntos y a Bullrich un 36%, con un diferencial negativo de 15.

Este crecimiento del economista por sobre los dos principales aspirantes del PRO a la Presidencia (mientras Mauricio Macri juega al misterio sobre su eventual candidatura y empieza a mostrar un rol de componedor en el partido) puso en alerta al espacio amarillo y abrió la discusión con el resto de los miembros de la coalición.

«Hay que ver si tenemos la inteligencia de tener candidatos en 2023 que puedan seducir a los votantes de Milei, porque si no hay que empezar a explorar caminos«, deslizó a iProfesional un dirigente del PRO cercano a la línea «dura» de Bullrich.

«Nosotros no hablamos de incorporarlo a Juntos porque hay que ver siquiere participar de algo compartido. Dice que con Macri sí y con Patricia sí, pero con el resto no», indicó la fuente consultada, aunque no descartó la posibilidad de hacer «algo conjunto» con el libertario y que una gran PASO opositora que incluya a los liberales y libertarios todavía no es descartable.

Sin embargo, tanto en la UCR como en la Coalicion Cívica sostienen que Milei «es un límite infranqueable«. El libertario suele lanzar críticas y descalificaciones muy fuertes contra ambos espacios y también contra Rodríguez Larreta. Cerca del jefe de Gobierno creen, además, que sumar a Milei a una PASO «le subiría más el valor».

En el equipo de campaña de Rodríguez Larreta reconocen que deben prestarle atención al «fenómeno Milei», pero también destacan que en las encuestas que ellos manejan se observa que el electorado tiene una buena imagen del libertario pero «no lo ven para gestionar, se cae cuando se pregunta si lo votarían como presidente», según dslizaron a iProfesional.

Milei: ¿alianza o adaptación del discurso?

Tanto en la UCR, como en la Coalición Cívica y en la sede de Uspalllata ven como más probable que Milei «termine cerrando algo con Patricia«. De hecho, Milei ya dijo el año pasado que para él «no es descartable una fórmula con Bullrich en 2023″. La titular del PRO le correspondió al calificarlo como «un fenómeno interesante» y alentó especulaciones.

«Patricia está tanteando, pero nadie cree que llegue a pujar por una alianza con Milei que detone las relaciones en Juntos por el Cambio», deslizó a este medio una fuente de la Coalición Cívica.

En el partido de Elisa Carrió, así como entre los socios radicales y las «palomas» de Larreta evalúan que, en última instancia, Bullrich podría contener al libertario. Reconocen que es la dirigente más cercana al votante entusiasmado con Milei. Entre ambos hay contactos según supo este medio, aunque nada concreto por el momento.

En ese contexto, en las distintas terminales de Juntos por el Cambio reconocen que lo que sí se empieza a ver y podría empezar a profundizarse es un «endurecimiento del discurso» que busca seducir a esos votantes, acompañado por propuestas económicas más alineadas con la postura del liberalismo. Rodríguez Larreta hizo la primera jugada en ese sentido al sumar el año pasado al economista Ricardo López Murphy.

Más recientemente, el jefe de Gobierno porteño mostró una posición más dura con los piqueteros luego del acampe en la 9 de Julio, al reclamar que el Ejecutivo nacional le quite los planes sociales a quienes cortan calles.

En la misma línea empezó a moverse el presidente de la UCR, Gerardo Morales, quien en el mismo contexto sostuvo que «una gran mayoría de los dirigentes de las organizaciones sociales son unos delincuentes» y reclamó que quienes «toman asistencia a las marchas deben estar presos».

Las encuestas que le sonríen a Milei

Mientras la crisis económica y el ruido político se agudizan e incrementan las chances electorales de Juntos por el Cambio, sus dirigentes se preparan cada uno por su lado para las PASO en las que seguramente dirimirán la candidatura presidencial pero sin perder de vista lo que ocurre con Milei.

Las encuestas le sonríen. Un trabajo reciente de CB Consultora mostró que el economista tiene una imagen positiva superior a 50% en provincias como Córdoba, Entre Ríos, Mendoza y Ciudad de Buenos Aires, mientras que en territorio bonaerense llega al 46,2%.

En marzo, la consultora Opinaia realizó un sondeo online entre 2.400 personas que mostró a los liberales Milei y José Luis Espert con un piso de intención de voto de 18% (los que «seguramente lo votaría») sumados y un techo de 54%, al agregar la opción «podría llegar a votarlo». Juntos por el Cambio registró un 54% y el Frente de Todos un 42%.

Por otra parte, un estudio de la consultora Circuitos indicó que en la provincia de Buenos Aires un 20,4% de los votantes se manifiesta más cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner y quien le sigue, apenas 2 puntos por debajo, con el 18,3%.

El otro factor a favor de Milei es el voto joven. Un trabajo de Zubán Córdoba y Asociados de marzo último el 63,9% de los votantes de entre 16 y 30 años votaría a un candidato opositor, contra un 18,5% que lo haría por un oficialista. Estos guarismos muestran el deterioro del Frente de Todos en ese segmento y el potencial de Juntos por el Cambio, pero el estilo rebelde y anti sistema del libertario ya exhibió su alcance entre los electores jóvenes.

Es allí donde los armadores políticos de Juntos por el Cambio observan más posibilidades de fuga de votantes. «No hay que minimizarlo», resumió una fuente del PRO que camina por el medio de Larreta y Bullrich respecto de este punto, aunque al mismo tiempo subrayó que «las encuestas son de imagen y el año que viene se verá lo que es la intención real de voto, falta mucho».