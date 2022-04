Industria: «El Gobierno Nacional sigue improvisando»

A tan solo 13 días para que se venza el plazo de adhesión al nuevo fideicomiso que regirá en el ecosistema industrial de nuestra Provincia, el Gobierno Nacional, emitió la resolución con la que planea reglamentar el decreto que crea el “Fondo para la ampliación de la matriz productiva fueguina”, dijo hoy la legisladora de la UCR, Liliana Martínez Allende.

El Ministerio de Desarrollo productivo de la Nación emitió una normativa para reglamentar la extensión del subrégimen industrial de la Ley N° 19.640 sin ningún tipo de participación del estado provincial ni autoridad representativa de la ciudadanía fueguina.

Al respecto, la legisladora Liliana Martinez Allende dijo “nuevamente el Gobierno Nacional nos sorprende con su alto nivel de improvisación” al momento de emitir la normativa para reglamentar la extensión del subrégimen industrial. Y resaltó: “A tan solo 13 días para que se venza el plazo de adhesión al nuevo fideicomiso que regirá en el ecosistema industrial de nuestra Provincia, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo emitió la resolución con la que planea reglamentar el decreto que crea el Fondo para la ampliacion de la martriz productiva fueguina”.

En este sentido, agregó que en menos de dos semanas todas las industrias que actualmente son beneficiarias de este subrégimen “deben leer, entender y adherir a este fideicomiso si quieren seguir produciendo en nuestra Provincia”.

Además, aclaró que “el sector textil instalado en la isla no es tenido en cuenta en esta extensión” y evaluó que tendrá consecuencias negativas en nuestra sociedad ante la pérdida de puestos laborales y el cierre de fábricas. “Prometen que los beneficios de este fideicomiso contrarrestaran estos efectos negativos. Sin embargo, ni las autoridades nacionales, ni sus representantes políticos en Tierra del Fuego fueron capaces de explicarles esos beneficios a quienes se verán perjudicados por la exclusión de este sector”, señaló.

El año pasado el Poder Ejecutivo nacional emitió dos decretos, el N° 725/21 y el N° 727/21. El primero de ellos, crea este fondo, con formato de fideicomiso, cuyo beneficiario es el Gobierno nacional a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y el administrador es el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE S.A). El segundo decreto es el que extiende el subrégimen industrial hasta el año 2038 (extensible otros 15 años, solo si Brasil mantiene los beneficios de Zona Franca en Manaos).

En este contexto, Martinez Allende expresó: “Como ya planteamos en ese momento, el decreto emitido crea un comité ejecutivo que será el órgano que instruya al Banco de Inversión y Comercio Exterior cómo llevar adelante las diferentes inversiones dentro de Tierra del Fuego” y resaltó: “El problema es que en ese comité no hay ningún representante de la Provincia” Es decir, la nueva matriz productiva de Tierra del Fuego será decidida en Buenos Aires por 3 personas “y los fueguinos solo seremos convidados de piedra. Esto es lo que el Ejecutivo Nacional quiere hacer pasar por federalismo”, reflexionó.

Por ultimo aseguró que “como siempre planteamos, la Ley N° 19.640 es fundamental para Tierra del Fuego. Sin ella no hay inversiones, sin inversiones no hay desarrollo, sin desarrollo, no hay Provincia ni soberanía. Ese es el mensaje que el Gobierno nacional debe entender, y que todos nosotros tenemos el trabajo de difundir, incluso las autoridades locales que obedientemente no cuestionan las decisiones de sus jefes políticos nacionales y que pueden perjudicar a todos los fueguinos”, cerró.