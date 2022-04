Es hipoacúsica y se siente discriminada por la Policía

En declaraciones a 19640 noticias, Saldivia sostuvo que “el medico dice que esto no es un impedimento para mi, ya que con el implante coclear logro oír y hablar muy bien”, y agregó que “el jefe de la policía no me quiere escuchar y esto me tiene muy angustiada”.

“Es mí sueño de ser policía desde pequeña, y esta fuerza no me deja lograrlo. Sufrí con depresión que tengo un dolor porque me dio unas palabras horribles a mi corazón roto -detalló la mujer-. Siempre pienso en esa escuela de policía y soñaba con entrar. Quiero que seamos iguales, no solo tiene que ver con la discapacidad. Me gustaría que este público se lea y se difunda para ver si logro entrar al fin a esta unidad”.

En diálogo con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”, la muchacha de 19 años expresó que “lo que pasa es que mi sueño era ser policía y el año pasado que me dijeron entonces pasaron unos días y empecé para ser oficial o agente, entonces pensaba que no iba a salir y han pasado los exámenes y después un día me informaron que no entro, entonces no entiendo”, relató la vecina, y añadió que “siempre fue mi sueño ser policía, no dejaba de soñar, un médico me dijo que hay posibilidad, pero el otro médico me informo que no se podía ingresar porque era hipoacúsica”.

En ese marco, la riograndense argumentó que “escucho bien gracias al implante porque me ayudó mucho para escuchar las músicas, las voces y los sonidos, y gracias a mi familia que me apoyaron para ir al fonoaudiólogo y hablar con alguien y nunca dejar sin escuchar y ahora escucho, pero cuando era chiquita no escuchaba bien”.

“Yo puedo leer los labios y a veces con el barbijo igual entiendo”, remarcó Saldivia, quien además se manifestó “angustiada” y “con bronca”, teniendo en cuenta que “soy una persona normalmente”, ya que “una discapacidad no es una enfermedad”.