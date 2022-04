Emotivo festejo por los 13 años del Centro de Jubilados Tolwen

El SUM Néstor Kircher de esta ciudad, fue el lugar donde este sábado en horas de la tarde se llevó adelante el festejo por el 13° aniversario del Centro de Jubilados Tolwen.

Miriam Ceballos, presidente de la institución fue quien encabezó el encuentro y, en la oportunidad, agradeció a todos los presentes por las innumerables manifestaciones de afecto.

En diálogo con este medio, Ceballos dijo que estos 13 años implica un nuevo desafío. Estamos en una situación en la que nos ha tocado remar mucho para conseguir nuestro espacio y ver a los otros integrantes luchar, me emociona mucho porque yo amo este centro de jubilados.

La presidente dijo que, junto a los demás integrantes “nos hemos propuesto no bajar los brazos y queremos seguir con esta lucha a la que no renunciaremos hasta que la sede propia del Centro de Jubilados Tolwen sea una realidad”.

Entre otras cosas, la jubilada se quejó porque hay mucha burocracia y eso demanda tiempo “y nosotros no tenemos tiempo y me gustaría que la gente más joven entienda eso de que nosotros no estamos haciendo algo para nosotros sino que lo hacemos para el futuro y ese futuro son los que hoy son jóvenes y queremos que los que hoy son jóvenes, lleguen a viejos y se encuentren con una sede propia”.

Indicó que la sede que hoy sólo es un predio con una platea, cuenta con una casita que está desarmada y a la que hay que armar e instalar. Esa casa fue donada por la socia María Silva y Carlos Brea. “Los que vamos a hacer es armarla sobre trineos que ya fueron donados para tal fin por los concejales Alderete y Muñoz”.

En este contexto, la Presidente de la Institución agradeció que “en este camino nos hemos encontrado con mucha gente que nos ayuda de manera incondicional”.

Cabe señalar que el Centro de Jubilados Tolwen cuenta con 32 asociados y una gran cantidad de socios adherentes.

Finalmente Miriam Ceballos se esperanzó en que este año, la sede del Centro de Jubilados Tolwen sea una realidad. “Queremos ver plasmada la casita arriba de los trineos”.

Daniel Harrington

El intendente Daniel Harrington, participó de los festejos por el 13° aniversario del Centro de Jubilados Tolwen. Señaló que desde la intendencia, “estamos tratando de acompañar el camino que tiene este centro de jubilados”. Dijo además que las nuevas autoridades que tiene este centro “son un poco más enérgicas y buscan avanzar mucho más rápidamente entonces nosotros tratamos de contener y de dosificar toda esa energía que tienen los abuelos que, a pesar de la edad, la energía es mucha y a nosotros nos gusta que así sea y nos ponen nuevos desafíos”.

El Intendente aseguró que se encuentra trabajando junto a su equipo para ayudar a los abuelos del Centro de Jubilados Tolwen para que cuenten con una sede propia lo antes posible. En este marco, reveló que existe una decisión para que el próximo presupuesto cuente con una partida para que sea destinada al Centro de Jubilados Tolwen. “Queremos que lleguen a los 15 años con una sede propia”.

Pedido de disculpas

Daniel Harrington hizo un mea culpa porque “en el discurso de apertura de sesiones, no di ningún anuncio para ellos y es cierto y pido disculpas porque, a veces en la vorágine de anunciar obras y todo lo que eso implica, no tuve la suficiente inteligencia para volcar en ese discurso todas las políticas con las que venimos trabajando no sólo para los abuelos de este centro sino para todos los jubilados de Tolhuin. Pero sé que hay cuestiones para corregir y mejorar y estamos en ese camino”.

Anuncio

El Intendente Daniel Harrington anunció que, junto a su equipo se encuentra trabajando para crear la Dirección del Adulto Mayor “para que todos los abuelos de esta ciudad puedan contar con una oficina que les brinde un vínculo directo con el Municipio y que sirva para mejorar cada una de las gestiones de sus necesidades. Lo vamos a plantear para plasmar todas esas políticas en el próximo presupuesto”.

Norberto Dávila, presidente del Concejo Deliberante de Tolhuin

Otra de las autoridades que estuvo presente en el festejo fue el presidente del Concejo Deliberante de Tolhuin, Dr. Norberto Dávila quien manifestó estar muy agradecido de ser partícipe de estos festejos. “Conozco a muchos de los integrantes de este centro porque casi todos ellos han sido pacientes míos así que tengo una relación especial con ellos”.

Dávila señaló que estará siempre a disposición para colaborar en todo lo que esté a su alcance y al alcance del Concejo Deliberante “para lograr que los jubilados cuenten con su sede propia, porque es algo muy importante para cada uno de ellos”.