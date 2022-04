El feriado del 1° de mayo no se trasladará

Luego de una larga espera sobre si es posible trasladar el feriado del “Día del trabajador” del 1 de mayo al 2 porque cae domingo, el Ministerio del Interior aclaró que no está planificado ningún cambio al respecto, ni tampoco realizar futuras modificaciones en el calendario.

La idea surgió de una empresa internacional que decidió celebrar el “Día del Talento” el 2 de mayo y por eso les dio jornada libre a sus empleados. Allí las autoridades de la empresa señalaron que sería ideal que otras compañías tomen la misma medida para incentivar a los trabajadores.

“Abrís el calendario de tu celular feliz porque sabes que se acerca el 1 de mayo. En tu cabeza se suceden miles de planes para hacer con tu pareja, familia y amigos. La sonrisa se dibuja en tu cara, pero dura unos pocos segundos. Solo quedan el calendario y tu gran decepción: el 1 de mayo cae un domingo”, expresó la empresa en un comunicado oficial.

Esta posibilidad sin dudas generó mucha incertidumbre, pero luego de la espera se confirmó que no habrá traspaso de fecha ya que cualquier cambio primero debe pasar por el Congreso o hacerse por decreto, algo que no sucederá en esta ocasión.“Es importante que cada ‘talento’ tenga un día para descansar de tanto trabajo. Por ese motivo, se dispuso que el 2 de mayo sea no laboral, como una manera de compensar que el día 1 cae domingo y debería ser feriado. El 2 de mayo es el Día del Talento y todas las organizaciones, grandes, chicas, nacionales e internacionales están invitadas a cerrar sus oficinas y sumarse”, manifestó la compañía con sede en Chile, Argentina, Ecuador, Perú y Panamá.NA