Tablets gratis para AUH, Becas Progresar, jubilados y monotributistas: cómo acceder

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) ofrece a personas que cobran una prestación de Anses importantes beneficios para el acceso a tecnología. En el marco del programa Conectando con Vos, el organismo continúa entregando 140.000 tablets gratuitas para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE), Becas Progresar, monotributistas y más grupos.

Por otra parte, el Enacom mantiene vigentes los planes para telefonía celular con internet desde $150 por la Prestación Básica Universal.

Tablet gratis Enacom: quiénes pueden acceder

El programa «Conectando con Vos» del Enacom promueve el acceso de los sectores vulnerables a las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Los destinatarios de las tablet gratuitas son:

• Personas beneficiarias de la AUH y la AUE, sus hijos, hijas y quienes estén bajo su tenencia y tengan entre 16 y 18 años, y miembros de su grupo familiar: padre, madre, cónyuge o conviviente.

• Personas beneficiarias de Pensiones No Contributivas (PNC) que tengan ingresos mensuales brutos no superiores a 2 Salarios Mínimos Vitales y Móviles y sus hijos, hijas y quienes estén bajo su tenencia y tengan entre 16 y 18 años.

• Personas inscriptas en el régimen de Monotributo Social, sus hijos, hijas y quienes estén bajo su tenencia y tengan entre 16 y 18 años.

• Personas jubiladas, pensionadas o trabajadoras en relación de dependencia que reciban una remuneración bruta menor o igual a 2 Salarios Mínimos Vitales y Móviles. También sus hijos, hijas y quienes estén bajo su tenencia y tengan entre 16 y 18 años.

• Monotributistas de las categorías correspondientes a quienes tienen ingresos que no superan 2 Salarios Mínimos Vitales y Móviles. También sus hijos, hijas y quienes estén bajo su tenencia y tengan entre 16 y 18 años.

• Personas que reciban el seguro de desempleo y sus hijos, hijas y quienes estén bajo su tenencia y tengan entre 16 y 18 años.

• Personas incorporadas en el régimen de seguridad social para empleados de casas particulares (Ley N° 26.844). También sus hijos, hijas y quienes estén bajo su tenencia y tengan entre 16 y 18 años.

• Personas que reciban una beca Progresar.

• Personas desocupadas o que se desempeñen en la economía informal y sus hijos, hijas y quienes estén bajo su tenencia y tengan entre 16 y 18 años.