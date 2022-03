Slogans, explicaciones y un «error» que desencadena todo: los motivos ocultos detrás de las estafas piramidales

Se prometen ganancias exorbitantes sin riesgo y se lleva a las víctimas a creer que las ganancias provienen de actividades comerciales legítimas cuando desconocen que otros inversores son la fuente de los fondos.

Para lograr llevar adelante la maniobra, las estafas piramidales tienen en común un factor fundamental: un buen discurso e imágenes de impacto, que sumen credibilidad y generen confianza. Retóricas místicas, de superación y cooperativismo, que apelan a los sentimientos más primarios y a las aspiraciones más comunes.

Zoe ofrecía una criptomoneda híper rentable y cursos de educación financiera a cambio de «elegir quién ser«; la flor de la abundancia, mayormente difundida entre mujeres entre 2016 y 2019, aseguraba promover el «empoderamiento femenino«, a un proceso colectivo o la «colaboración entre mujeres». NuSkin, la máquina de cuidado de la piel que promocionaban famosos e influencers, prometía la «juventud duradera«.

Qué buscan las personas al invertir en estafas piramidales

Ariel Wilkis, doctor en sociología y antropología del dinero y las finanzas, explicó a A24.com que este tipo de maniobras si bien son «adredes», con el fin de enamorar a un potencial inversor, «no es que están inventando algo en base a qué hacemos con el dinero, sino que lo potencian de manera negativa«.

Cuando se trata del dinero, no sólo tiene un sentido utilitario. «El dinero circula en la vida social junto con sentidos, significados, creencias, valores, pasiones. Las personas usan el dinero, lo invierten, lo ahorran o gastan dándole muchos sentidos y significaciones», analizó.

«Están buscando, por ejemplo, ser parte de algo, de una comunidad, tener un tipo de superación personal o religiosa. No es esa interpelación exclusiva para espacios que devienen en estafas», detalló el investigador del CONICET en diálogo con este medio.

Un ejemplo: en 2019 circuló un audio en el que la actriz Jazmín Stuart invitaba a mujeres a un telar de la abundancia y se refería a el como «un espacio de aprendizaje, donde se comparten cuestiones que tienen que ver con lo emocional y lo espiritual» y explicaba que todos los miércoles se juntaban para una «ceremonia de consagración», en donde una integrante finalmente cobraba su plata en dólares entre buenos deseos.

Luego, la artista salió a pedir disculpas. “Cuando en su momento me tocó transmitir la experiencia, lo hice en los mismos términos en que se me había transmitido a mí al ser invitada”, dijo y explicó que «cada vez que alguien necesitó retirarse se le devolvió el dinero ofrecido” ya que la “experiencia” no debía basarse en lo material sino en lo vivencial.

El «error» y el efecto dominó

Los mecanismos de atracción, slogans y explicaciones de pensamiento mágico llevan también a que la víctima «cometa un error», precisó a A24.com la economista Lara López Calvo.

«En el caso de Generacón Zoe te hacían firmar un contrato de que vos querías pagar unos cursos de finanzas entonces inducen en error hasta que uno realiza transferencia de dinero y terminan robando la mayor cantidad de dinero prometiéndote cosas que son falsas«, señaló.

El «salir» de la inversión provoca el «efecto dominó». «Como el estafador financia los rendimientos de los primeros inversores significa que las personas que salen primero no van a perder tanto como las últimas en salir que esas son las personas que más pierden. Obviamente el organizador de esta estafa es el que primero sale«, explicó.

Allí es «cuando se derrumba el sistema», ya que este tipo de esquemas son «un círculo en el sentido de que necesita constantemente sumar nuevas personas porque financia los rendimientos extraordinarios con otros estafados que ponen dinero y no hay ninguna actividad económica que sostenga».

Por qué aún circulan las estafas piramidales, pese a las advertencias

Este tipo de estafas financieras toman el nombre de «esquema Ponzi» por el estafador italiano Carlos Ponzi que en 1920 se dedicó al arbitraje legítimo de cupones de respuesta internacionales para sellos postales, pero pronto comenzó a desviar el dinero de nuevos inversores para realizar pagos a inversores anteriores y a sí mismo.

Hoy, más de 100 años después, el fraude continúa ya que se trata de «modelos de negocios flexibles y atractivos que logran lo que se proponen», consideró Wilkis. En Argentina, la gente participa de estos sistemas en medio de «una cultura financiera poco institucionalizada, comparada con lugares como Estados Unidos donde se compran y venden acciones regularmente, por ejemplo».

«Es más débil y eso genera condiciones óptimas para que alguien que tenga un poco de excedente se sienta atraído de elegir este tipo de inversiones«, indicó.

Consejos para evitar caer en una estafa piramidal

La Comisión Nacional de Valores (CNV) lanzó una serie de recomendaciones invitando a los potenciales inversores a «analizar detenidamente la naturaleza de la inversión a realizar y sopesar debidamente sus riesgos».

Las verificaciones a realizar son: