Organizaciones gremiales, políticas y sociales se movilizan al Congreso contra el acuerdo del FMI

Otros funcionarios y legisladores que convocaron a la movilización, que tiene la consigna

“Las deudas se pagan, las estafas no”

, sonque es director del Banco Nación, y la diputada nacional, que integra el espacio SoberanXs. Y hay ex integrantes de los gobiernos kichneristas como la ex embajadora y referente sindicaly el ex vicegobernador bonaerense

“Esta deuda contraída durante el gobierno de Mauricio Macri, que no sabemos en qué se gastó, fue otorgada por el FMI para condicionar a la Argentina, como evidentemente está pasando. Tenemos un país con un 50% de pobreza, con una altísima desocupación y con una situación social y política muy compleja. El gobierno tiene que hacer foco en qué pasó con el otorgamiento del crédito a Macri, antes de decidir una refinanciación que nos va a condicionar toda una década”, señaló sobre los motivos de la decisión de marchar Agustín Suárez, de la UTT.

Las organizaciones de este espacio debatieron el jueves pasado sobre las medidas a tomar ante el acuerdo con el FMI, y están pensando en darle continuidad a la protesta con otras medidas, como “llevar el caso del endeudamiento ilegítimo con el FMI ante la Corte Internacional de Justicia” o presentar un amparo colectivo “para que la Justicia declare la inconstitucionalidad y la nulidad del acuerdo realizado con el FMI en el año 2018”.