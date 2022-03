Nueva marcha por los derechos de las personas con discapacidad

“Queremos que se modifique el sistema educativo de la provincia, que le den continuidad a los cargos de los pares pedagógicos porque todos los años tenemos que pasar por lo mismo es un manoseo hacia los niños en las escuelas. Por eso necesitamos que se cambie el sistema educativo, para que haya continuidad”, expresó una de las mamás presentes en la movilización.

Otro tema planteado durante el encuentro, fue el abandono que sufren las personas con discapacidad de parte de la obra social provincial OSEF. “No hay insumos, las farmacias no reponen los medicamentos y se interrumpen los tratamientos. Los profesionales médicos no quieren trabajar con la obra social porque no les pagan y eso hace que también se interrumpan las terapias o deban ser afrontadas con recursos que muchas veces no tenemos”, denunciaron.

“Todos los papás decidimos unirnos y convocar a más familias para llegar al Gobernador. Vamos a hacer una juntada de firmas en diferentes puntos de la ciudad donde vamos a instalarnos, para convocar a todo el pueblo de Tierra del Fuego a que nos acompañe en esta lucha por los derechos de las personas con discapacidad”, expresaron ayer.

“Queremos saber cuál es el presupuesto que se destina a discapacidad y en qué se usa, que se modifique el sistema educativo dela provincia para que incluya a las personas con discapacidad y que se respeten sus derechos de una vez por todas”.

En los próximos días volverán a reunirse para definir los lugares donde se juntarán las firmas y los detalles del petitorio.