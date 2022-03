¿Macri candidato en 2023?

«Macri tiene centralidad, es innegable. Se fue del gobierno con el 41% de los votos. Pero no es una centralidad buscada, es adquirida», explicaron a iProfesional fuentes cercanas al ex mandatario, quienes aclararon que actualmente «su única preocupación es el fortalecimiento de Juntos por el Cambio y hoy no tiene otra intención».