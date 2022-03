La Fundación DAR Conin realizará el 4to. relevamiento nutricional y socio-sanitario

En diálogo con la prensa, la Nutricionista Macarena Ruiz Planté quien es la presidente de la Fundación Dar indicó que el objetivo de este tipo de operativos es encontrar niños para que ingresen al programa que lleva adelante la Fundación DAR Conin. “Lo que se busca son menores de 5 años y/o mamás embarazadas que estén en riesgo nutricional o que estén con bajo peso. Si detectamos este diagnóstico en el relevamiento, lo que se hace es ingresarlos al programa para que puedan recibir la asistencia en el Centro Conin”.

Se señala que todos los niños que ingresan al programa de la Fundación DAR Conin, cuentan con la totalidad de la atención gratuita.

“Esto se logra gracias a que en el programa trabajan diversos profesionales quienes prestan sus servicios de manera voluntaria” indicó Ruiz Planté quien además resaltó la importancia de que “las familias y/o las mamás, con sus hijos menores de 5 años, se acerquen a estas convocatorias para poder hacer este tipo de consultas que son muy importantes para los niños y contribuyen a mejorar la calidad de vida de todos los integrantes de la familia”.

“El relevamiento lo llamamos ‘Corazones Escondidos’ porque queremos encontrar a todos los niños y que no quede ninguno escondido; aquellos que no están en el sistema, aquellos que no están escolarizados, que no asisten a los centros de salud, que no se vacunan, que no le realizan los controles médicos, puedan tener la oportunidad de acercarse y poder tener la consulta con la pediatra, la nutricionista y poder ser evaluados, y que ningún corazoncito se nos esconda», reza la consigna que la Fundación DAR Conin publicó en sus redes sociales.

El Club de Leones, presente

Ruiz Planté agregó que, en esta oportunidad, se sumará la participación de integrantes del Club de Leones quienes realizarán un screening visual que es la evaluación ocular para los chicos de hasta 7 años.

El objetivo de un screening visual es detectar anormalidades tratables, e identificar a los pacientes que requieren una derivación a un oftalmólogo entrenado en examinar niños. Dado las características del desarrollo visual infantil, el screening visual es un proceso continuo, con diferentes énfasis en cada edad.

Además, desde la misma organización, una enfermera controlará las libretas sanitarias de los niños que se presenten y, además, se les suministrará la Vitamina D.

Convenio con el Ministerio de Educación

Cabe destacar que, recientemente, el Club de Leones firmó un convenio con el Ministerio de Educación en el marco del “Proyecto Lions Kids Sight Argentina” que tiene por objetivo la detección temprana de trastornos de la visión mediante un auto refractómetro.

A través de este aparato se examinará a niños de las salas de 3 años de nivel inicial hasta primer grado o hasta los 7 años en un primer momento, con la finalidad de detectar anomalías en la vista como astigmatismo, anisotropía, estrabismo, miopía y anisocoria.

La evaluación, toma unos pocos segundos y se realiza desde una distancia de aproximadamente un metro. Si el auto refractómetro detecta anomalía, se informa a padres y maestros y se indica atención por un médico oftalmólogo, con un seguimiento por parte del Club. Se arbitrará los medios necesarios para la atención de niños cuyas familias no cuenten con cobertura social.

Trabajo regular

Entre otras cosas se resalta que, desde la Fundación DAR Conin se han impuesto la consigna de llevar adelante este tipo de operativos, al menos, cada 15 días en distintos sectores de la ciudad. Sin embargo la Presidente de la fundación DAR Conin planteó que “es difícil poder comprometer a los profesionales para que atiendan a los pacientes y, a la vez encontrar un espacio adecuado, y esperar a que las familias vengan y todo ese combo, a veces es dificultoso pero tenemos mucha fe de que podemos lograrlo”.

Colaboradores

Junto a la Nutricionista Macarena Ruiz Planté, se espera que participen de la jornada de relevamiento, la Pediatra Yanina Montenegro, la Promotora de Salud, Yanina Detona, el Trabajador Social, Julián Penida y la Licenciada Valeria Ochoa quien es la directora del Centro Conin Río Grande.

Informes

Para informes, la comunidad puede acceder al Facebook que es “Fundación DAR – Centro CONIN Río Grande”. En esa página podrán encontrar información y podrán hacer las consultas pertinentes para cada operativo.