La Escuela Especial Kayú Chénèn continúa sin servicios de comedor y transporte

Por otra parte señalaron que “Esta situación no solamente afecta a la Escuela Especial sino a otras instituciones como el Centro de Actividades Alternativas para Personas con Discapacidad (C.A.A.D) que no cuenta con el servicio en el turno mañana”.

Además indicaron que “Es relevante mencionar que los horarios del servicio de transporte en ocasiones no coinciden con los horarios de los y las estudiantes y esto provoca que muchos y muchas de ellas no puedan completar la jornada escolar. Otros y otras no lograron comenzar el trayecto educativo debido a que no hay disponibilidad”.

“Así mismo, la Escuela Especial no dispone del servicio de comedor, por lo tanto, aquellas familias que no tengan la posibilidad de llevar a sus hijas e hijos a almorzar deben optar por un solo turno”, remarcaron desde el SUTEF.

Mencionaron también que “Abundan las normativas que garantizan los derechos al traslado, la educación y los tratamientos de las personas con discapacidad pero en la práctica siguen siendo víctimas de múltiples y agravadas situaciones de discriminación, impidiendo su libre participación y afectando negativamente en su calidad de vida”.

Finalmente expresaron los docentes que “Desde nuestra organización, repudiamos enérgicamente la situación que atraviesan los y las estudiantes. Exigimos a las autoridades que se revierta a la brevedad y que, de una vez por todas, entendamos la enorme deuda que tenemos con las personas con discapacidad para que el término inclusión sea el reflejo de una sociedad más justa e igualitaria”.