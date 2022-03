Google Maps muestra Sitios y Espacios de Memoria, a 46 años del Golpe militar

muestra a partir de este jueves, en el marco de un proyecto en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos, a días de conmemorarse un aniversario del golpe de Estado perpetrado el 24 de marzo de 1976.

«Con el compromiso de preservar, señalizar y visibilizar los Sitios y Espacios de Memoria vinculados al terrorismo de Estado en Argentina durante la última dictadura cívico-militar, Google Maps se suma al trabajo de difusión de la Secretaría de Derechos Humanos, y agrega en su plataforma 15 Sitios y Espacios de Memoria de distintas provincias del país», informó el organismo que conduce Horacio Pietragalla Corti.

Los primeros 15 Sitios y Espacios de Memoria en Google Maps son: Cementerio de San Martín (Buenos Aires), RI9 (Corrientes), Batallón de Inteligencia 601 (CABA), Campo de Mayo (Buenos Aires), Masacre de Palomitas (Salta), Fábrica Ford (Buenos Aires), ex Legislatura de San Juan, Comisaría 41 de Calilegua (Jujuy), Unidad Penal Nº 1 de Córdoba, ex Centro Clandestino de Detención (CCD) ESIM (Buenos Aires), ex CCD «La escuelita de Famaillá» (Tucumán), ex CCD «Automotores Orletti» (CABA), ex CCD «Olimpo» (CABA), ex CCD «Club Atlético» (CABA) y ex CCD «Virrey Cevallos» (CABA).

Se trata de la primera etapa de un proyecto entre Google y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que a lo largo del año incluirá más de 180 lugares con información histórica, fotos y datos relevantes.

Para concretar esta iniciativa, se creó una nueva categorización para los puntos de interés en Google Maps llamada «Sitios y Espacios de Memoria», inexistente en otra parte del mundo.

Estarán administrados por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y tendrán información oficial sobre la historia de cada uno de ellos, además de imágenes y datos destacados para «conocer en profundidad lo que representan dentro de la historia argentina».

«Argentina es el primer país que integra en nuestra plataforma la nueva categorización ‘Sitios y Espacios de Memoria'» Eleonora Rabinovich

Pietragalla Corti sostuvo que «esta colaboración marca un hito porque nos va a permitir que más gente pueda conocer los Sitios y Espacios de Memoria de nuestro país, y el trabajo de construcción de la memoria y de promoción de derechos que llevamos adelante desde la Secretaría de Derechos Humanos».

«Los datos incorporados son en base al fondo documental que tiene el Archivo Nacional de la Memoria y al trabajo que lleva adelante la Dirección Nacional de Sitios de Memoria de la Secretaría junto a los Organismos de Derechos Humanos de cada una de las provincias. Estamos muy orgullosos de ser el primer país en implementar esta nueva categoría, honrando la tradición de Argentina como referente en materia de derechos humanos a nivel mundial», agregó.

La gerente Senior de Políticas Públicas y Asuntos Gubernamentales de Google Cono Sur, Eleonora Rabinovich, señaló: «Trabajamos en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos para poder dar mejor difusión a los Sitios y Espacios de Memoria, que ahora cuentan con visibilidad en Google Maps».

«Queremos contribuir con nuestra tecnología para que todos podamos visitar, aprender, recordar y reflexionar sobre un período crucial para la construcción de nuestra memoria colectiva» Eleonora Rabinovich

«De esta manera, Argentina es el primer país que integra en nuestra plataforma la nueva categorización ‘Sitios y Espacios de Memoria‘», apuntó.

Rabinovich manifestó que «en Google queremos contribuir con nuestra tecnología para que todos podamos visitar, aprender, recordar y reflexionar sobre un período crucial para la construcción de nuestra memoria colectiva. Poner en el mapa esa memoria es otro paso para que esos crímenes no se repitan nunca más», concluyó.

A la vez, al crearse estos espacios como puntos de interés en Google Maps, las personas podrán sumar sus propias reseñas, agregar fotos o relatar sus recuerdos de lo ocurrido, siendo de esta manera partícipes de la construcción digital y colectiva de la memoria.